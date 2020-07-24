Что дает Украине Программа расширенных возможностей НАТО

Украина сможет участвовать во всех учениях НАТО. Фото: TheUK.one

В Министерстве обороны рассказали, что дает Украине статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.

Офицер отдела Главного управления военного сотрудничества и верификации Вооруженных сил капитан Юлия Щукина сообщила на брифинге, что Украина сможет участвовать в планировании операций НАТО, передает УНИАН.

Страна получит допуск ко всем учениям альянса. Это даст доступ к опыту и приоритетной сертификации сил и средств.

Должности в штаб-квартире и структурах НАТО смогут занимать представители Украины.

Государство углубит сотрудничество по поддержанию безопасности в акватории Черного моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Базы НАТО в Украине. МИД дает прогнозы

"Программа также предусматривает совместное противодействие киберугрозами, международному терроризму и организованной преступности. А другим преимуществом является допуск представителей государства со статусом EOP к учениям НАТО по кибербезопасности и расширение возможностей участия в учебно-тренировочных мероприятиях по этой тематике", - отметила офицер.

Украина может получить и другие возможности. НАТО предоставляет дополнительные преимущества разным странам в зависимости от их потребностей.

Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Партнерство предусматривает расширенный доступ к программам и упражнениям по взаимодействию, а также широкий обмен информацией.