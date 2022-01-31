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понедельник, 31 января 2022 16:08

Сколько еще в Украине будут выплачивать 1 тыс. грн за вакцинацию

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Сколько еще в Украине будут выплачивать 1 тыс. грн за вакцинацию
Защититься от заражения коронавирусом и минимизировать последствия в случае инфицирования помогает только вакцинация. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Государственная программа "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн вакцинированным от коронавируса гражданам будет действовать до 18 декабря 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что программа будет реализовываться в несколько этапов.

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"На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение "Дія". На втором этапе (II-III квартал 2022 года. - Gazeta.ua) предложат альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в оффлайн формате", - говорится в сообщении.

1 тыс. грн может получить каждый совершеннолетний украинец, получивший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший зеленый Covid-сертификат в приложении "Дія".

Алгоритм оформления заявки на получение денег - по ссылке.

Официальный старт программы "єПідтримка" состоялся 19 декабря 2021 года. Таким образом, она продлится год.

За 1 тыс. грн украинцы могут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине, приобрести книги.

Также с 24 января 2022-го вакцинированные граждане старше 60 лет могут потратить 1 тыс. грн на лекарства.

За третью Covid-прививку украинцам будут дополнительно начислять 500 грн в рамках программы "єПідтримка".

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