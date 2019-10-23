Скаутская организация "Пласт" отказывается от государственного финансирования

"Пласт" отказался от госфинансирования. Фото: РБК

Украинская скаутская организация "Пласт" попросила депутатов Верховной Рады не включать норму о финансировании организации в соответствующий законопроект и запустила кампанию по сбору средств.

Организация призвала депутатов не включать пункт о финансировании "Пласта" в обновленный законопроект, чтобы "не входить в политический контекст", говорится в пресс-релизе организации.

Недавно президент Владимир Зеленский ветировал закон о государственной поддержке "Пласта" и вернул его в парламент на доработку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон о "Пласте" будут дорабатывать

В связи с тем, что впервые за последние годы организация останеся без госфинансирования, "Пласт" запустил кампанию по сбору средств для "масштабного развития и деятельности". Собрать планируют 10,5 миллионов гривен.

"Пласт" является крупнейшим молодежным движением украинской молодежи, он насчитывает около 12 000 членов, 3/4 из которых - в Украине.