Скандал с Моргенштерном: пограничники сделали заявление

В Государственной пограничной службе не подтвердили и не опровергли информацию о том, что российский рэпер Алишер Валеев находится в Украине. .
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП.
"Я не советовал бы воспринимать слова и видео отдельных фигур, они говорят о пребывании на территории Украины", - сказал представитель ГПСУ.
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Демченко отметил, что не может подтвердить или опровергнуть факт пребывания артиста в Украине, поскольку информацию о пересечении границы третьими лицами разглашать запрещено.
Представитель ГПСУ подчеркнул, что пограничники действуют в пределах предоставленных им полномочий при пропуске граждан через государственную границу.
По данным УП, Валеев не пересекал границу Украины.
Вечером 9 июля российские рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) выложил на своей Instagram-странице видео, где вместе с девушкой стоит на поле среди подсолнухов и говорит: "Медовый месяц продолжается, мы в Украине".
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