Скандал с Моргенштерном: пограничники сделали заявление

Алишер Валеев заявлял, что находится в Украине. Фото: instagram.com/morgen_shtern

В Государственной пограничной службе не подтвердили и не опровергли информацию о том, что российский рэпер Алишер Валеев находится в Украине. .

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП.

"Я не советовал бы воспринимать слова и видео отдельных фигур, они говорят о пребывании на территории Украины", - сказал представитель ГПСУ.

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Демченко отметил, что не может подтвердить или опровергнуть факт пребывания артиста в Украине, поскольку информацию о пересечении границы третьими лицами разглашать запрещено.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что пограничники действуют в пределах предоставленных им полномочий при пропуске граждан через государственную границу.

По данным УП, Валеев не пересекал границу Украины.

Вечером 9 июля российские рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) выложил на своей Instagram-странице видео, где вместе с девушкой стоит на поле среди подсолнухов и говорит: "Медовый месяц продолжается, мы в Украине".