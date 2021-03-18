Синоптики сделали прогноз на неделю - ждем весеннего тепла

Украинцам обещают весеннее потепление. Фото: pixabay.com

Ближайшие дни в Украине будет держаться умеренно прохладная погода. В большинстве регионов днем воздух прогреется до +6°С. Ночью же стоит ждать мороза до -5°С.

По прогнозу Укргидрометцентра, 19 марта по всей Украине небольшой мокрый снег, дождь. 20-21 марта осадков не будет, а вот 22-25 числа в северных и западных областях будут идти дожди. Однако параллельно значительно потеплеет, местами до +15°С.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие 7 дней.

ЗАПАД

19 марта - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°С, днем 0...+5°С.

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В Карпатах без существенных осадков; температура воздуха ночью -5...10°С, днем -1...6°С.

20 марта - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°С, днем +1...+6°С.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -8...13°С, днем -1...6°С.

21 марта - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°С, днем +1...6°С.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -6...11°С, днем +2...-3°С.

ВОСТОК

19 марта - облачно. Ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...3°С, днем +2...+7°С.

20 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем +1...6°С.

21 марта - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем +1...6°С.

ЦЕНТР

19 марта - облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...3°С, днем +1... +6°С.

20 марта - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°С, днем +1...+6°С.

21 марта - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем +1...6°С.

СЕВЕР

19 марта - облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, на дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°С, днем +1...+6°С.

20 марта - облачно с прояснение. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°С, днем +1...+6°С

21 марта - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°С, днем +1... +6°С.

ЮГ И КРЫМ

19 марта - облачно. Ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...3°С, днем +3...8°С.

20 марта - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...3°С, днем +5...10°С.

21 марта - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°С, днем +5...10°С.

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КИЕВ

19 марта - облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег, на дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +3...5°С.

20 марта - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...3°С, днем +3...5°С.

21 марта - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...3°С, днем +3...5°С.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22-25 МАРТА

Преимущественно без осадков, 25 марта в северных и западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег.

Температура ночью 0...+5°С, в Карпатском регионе 0...-5°С мороза; днем +6...12°С, в Прикарпатье и юге страны до +15°С.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В МАРТЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

19 марта самая низкая температура -23, °С была в 1963 году в Харькове, самая высокая +23°С - в 2004 году в Киеве.

Сильный ветер фиксировали в 1970 году на Ивано-Франковщине. Порывы тогда достигали 42 м/с.

19 марта 1977 года в Крыму 12 часов шел снег. А в Рахове 1995-го более 9 часов лили сильные дожди.

Погода в Украине будет демонстрировать колебания температуры до конца марта, но в последние числа месяца достигнет пиковых значений тепла. В ряде областей ожидаются осадки в виде мокрого снега, а в начале апреля возможно похолодание.