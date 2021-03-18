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четверг, 18 марта 2021 13:33

Ударят ночные морозы: какая погода будет 19 марта

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Ударят ночные морозы: какая погода будет 19 марта
В Киеве дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +3...5°С. Фото: pixabay.com

В Украине завтра не ожидается существенных осадков или сильного ветра.

Остатки циклона могут спровоцировать лишь небольшой дождь или мокрый снег, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха в течение дня 19 марта в большинстве областей предполагается в пределах +2...6°С, в Крыму до +5...9°С. Ближайшей ночью в западных областях может ударить мороз до -3...7°С.

В Киеве дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +3...5°С. Осадков не предвидится. В субботу в столице облачно, а в воскресенье будете светить солнышко.

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В 2021 году будет еще жарче, чем в 2020-м. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветры, в западных - обильные дожди, которые повлекут за собой наводнения.

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18
марта

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