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среда, 22 июля 2020 15:46

Синоптики обещают незначительное потепление к выходным

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Синоптики обещают незначительное потепление к выходным
Температура ожидается +23 - +29 градусов, на юге до +25 - +30 градусов. Фото: pixabay

Сухая воздушная масса будет диктовать погоду в Украине на 23 июля.

Грозовые дожди ожидаются лишь в западных областях, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Температура ожидается +23 +29°C, на юге до +25 +30°C. В Киеве будет солнечно, +23°C.

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Ближе к выходным в Украине потеплеет на 3-5°C, но увеличатся шансы на дождь с грозой.

К концу недели на севере страны периодические осадки.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет сухо.

Погода в Украине с 20 по 24 июля будет меняться: от жары до незначительного похолодания, иногда ожидаются дожди с грозами.

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Дата
22
июля

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