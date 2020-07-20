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понедельник, 20 июля 2020 10:23

К концу недели жару сменит прохлада
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В Укргидрометеоцентре спрогнозировали погоду на 20-24 июля
Фото: meteo.gov.ua
В Укргидрометеоцентре спрогнозировали погоду на 20-24 июля
В Укргидрометеоцентре спрогнозировали погоду на 20-24 июля
В Укргидрометеоцентре спрогнозировали погоду на 20-24 июля
В Укргидрометеоцентре спрогнозировали погоду на 20-24 июля

Погода в Украине с 20 по 24 июля будет меняться: от жары до незначительного похолодания, иногда ожидают дожди с грозами.

Такие прогнозы дает Украинский гидрометеоцентр на предпоследнюю неделю июля.

Автор: meteo.gov.ua
  В Укргидрометеоцентре спрогнозировали погоду на 20-24 июля
В Укргидрометеоцентре спрогнозировали погоду на 20-24 июля

В понедельник и вторник 20-21 июля почти по всей стране, кроме центральных областей, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха на юге ночью достигнет +15...20°С, днем ​​+27...32°С. На остальной территории ночью +12...17°С, днем ​​+24...29°С, на западе +20...25°С.

В Киеве возможны дожди с грозами, днем ​​+24...29°С, ночью +12...17°С.

Автор: meteo.gov.ua
  В Укргидрометеоцентре спрогнозировали погоду на 20-24 июля
В Укргидрометеоцентре спрогнозировали погоду на 20-24 июля

В среду 22 июля в западных и северных областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью ожидается от +12...18°С, на юге до +21°С, в западных и северных областях +8...14°С. На остальной территории + 21...27°С, на юге, а также в большинстве центральных и восточных областей +26...32°С.

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В Киеве ночью без осадков, днем ​​местами кратковременные дожди с грозами. Температура ночью +12...17°С, дневная +21...26°С.

Автор: meteo.gov.ua
  В Укргидрометеоцентре спрогнозировали погоду на 20-24 июля
В Укргидрометеоцентре спрогнозировали погоду на 20-24 июля

В четверг и пятницу 23-24 июля - преимущественно без осадков. Переменная облачность. Ночью +8...15°С, днем ​​+19...25°С. В юго-восточной части ночью +12...17°С, днем ​​+24...29°С.

В Киеве ночью +12...14°С, днем ​​+21...23°С.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о возможном повышении уровня воды в западных областях. В течение второй половины дней 19 июля и в первой половине ночи 20 июля в местах прохождения сильных ливней ожидают малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области мимолетное повышение уровней воды на 0,3-0,8 м; формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах.

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