Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках на Западной Украине

В украинских реках ожидается подъем уровня воды. Фото: Обозреватель

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о возможном повышении уровня воды в западных областях.

"В течение второй половины дней 19 июля и в первой половине ночи 20 июля в местах прохождения сильных ливней будет происходить: на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области мимолетное повышение уровней воды на 0,3 - 0,8 метра; формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах ", - заявили в ДСНС.

На реках бассейнов Сяна, Днестра в Львовской и Ивано-Франковской областях ожидают подъем уровней воды на 0,2 - 1 метр.

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По словам областных чиновников - убытки на Буковине от наводнения в конце июня составили более миллиарда гривен.