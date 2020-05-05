Синоптики говорят, что погода будет способствовать карантину

5 мая в Украине ожидается прохладная погода с дождями и грозами. Фото: pixabay.com

5 мая в Украине ожидается прохладная погода с дождями и грозами.

Ветер будет юго-западный 5-10 м/с. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В западных областях Украины температура воздуха составит максимум +16, а ночью опустится до +5. Во всех областях прогнозируют ливни, но без грозы. Аналогичная погода будет в Винницкой и Житомирской областях.

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В центре и на юге Украины немного теплее. Столбики термометров покажут до +19. Прогнозируют дожди и грозы.

На востоке будет еще теплее: до 21 градуса тепла. Однако и этот регион не обойдут сильные осадки.

В Киеве 5 мая прогнозируют +16 ... + 18 и грозу.

Май порадует украинцев почти летним теплом. Летом тепло будет чередоваться с прохладой и интенсивными дождями с градом. Осень побрызгает дождями и дважды согреет "бабьим летом". Зима наступит с незначительным похолоданием, но порадует и нетипичным для этого периода теплом - "зимним бабьим летом".