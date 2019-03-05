Серьезный удар: США отреагировали на отмену статьи о незаконном обогащении

США резко отреагировали на отмену статьи о незаконном обогащении. Фото: KP.UA

США раскритиковали решение Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении.

"Мы считаем, что решение Конституционного суда является серьезным ударом по борьбе с коррупцией в Украине", - заявила посол США в Украине Мари Йованович.

По ее словам, такое решение "ослабляет антикоррупционную архитектуру Украины, включая Высший антикоррупционный суд, который должен быть создан в ближайшее время, и Национальное антикоррупционное бюро Украины".

В то же время Йованович считает, что решение КСУ сопровождается другими процессами в украинской судебной системе, которые вызывают обеспокоенность в США, в частности, в сфере формирования состава Верховного суда Украины. Так, она заявила, что около 30% кандидатов, претендующих на работу в Верховном суде, - судьи "с сомнительной чесностью".

"Становится все более очевидным, что уникальная для Украины возможность изменений, за которую столь высокая цена была заплачена пять лет назад на "майдане", еще не привела к антикоррупционным или правовым реформам, которые украинцы ожидают или заслуживают", - подчеркнула посол.

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Йованович добавила, что для преодоления этой ситуации в Украине должна быть принята новая, "более совершенная" поправка в Уголовный кодекс, "которая не только восстанавливает незаконное обогащение как инструмент противодействия коррупции, но и восстанавливает десятки дел, которые были подорваны решением суда".

"Лица, ответственные за коррупцию, должны быть под следствием, привлечены к ответственности и, если они виноваты, отправлены в тюрьму. И чтобы это произошло, все элементы антикоррупционной архитектуры должны быть на месте и должны работать эффективно", - отметила посол.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. По его мнению, это не согласуется с принципами верховенства права и презумпции невиновности. В суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.