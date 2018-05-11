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пятница, 11 мая 2018 22:25

"Сенцова вывозили из колонии на какое-то лечение" - адвокат

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&quot;Сенцова вывозили из колонии на какое-то лечение&quot; - адвокат
Сенцов покидал пределы колонии. Фото: "Википедия"

Осужденного украинского режиссера Олега Сенцова вывозили за пределы колонии из-за проблем со здоровьем.

"Когда мы виделись в последний раз, у него было нормальное настроение, но определенные проблемы со здоровьем. Насколько я знаю, его даже вывозили на какое-то лечение, и сейчас нужно понять, какое это было лечение, получил ли он медицинскую помощь в полном объеме" - сказал его адвокат Дмитрий Динзе, передает "Крым Реалии".

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Ответов на свои запросы юрист не получил. Он собирается выяснять на месте, куда намерен отправиться в ближайшее время.

На канале "Украина" покажут документальный фильм Аскольда Курова "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова". Он рассказывает об обстоятельствах сфабрикованной российскими спецслужбами дела украинского режиссера. Выпуск киноленты приурочен к четвертой годовщине незаконного ареста Олега Сенцова.

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