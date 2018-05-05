Покажут фильм, снятый к годовщине незаконного ареста Олега Сенцова

Премьера фильма о Олеге Сенцове состоялась на 67-м Берлинском кинофестивале Фото: depo.ua

На канале "Украина" покажут документальный фильм Аскольда Курова "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова". Он рассказывает об обстоятельствах сфабрикованного российскими спецслужбами дела украинского режиссера. Выпуск киноленты приурочен к четвертой годовщине незаконного ареста Олега Сенцова.

Этого украинского режиссера, уроженца Крыма, активиста евромайдан 11 мая 2014 арестован в Симферополе сотрудники ФСБ, обвинив в подготовке теракта.

25 августа 2015 российский суд приговорил Олега до 20 лет строгого режима. Своей вины режиссер не признал.

"Идея фильма выросла с моей слабости, моей неспособности изменить темное будущее, которое ожидало Олега Сенцова - человека, который всего лишь хотел жить в свободной стране и снимать кино", - заявил Аскольд Куров, режиссер фильма.

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Олег Сенцов появляется на экране только в зале суда, за решеткой, и в архивных кадрах, но он, безусловно, является центром истории. Не имея возможности снимать Олега, авторы фильма выбрали главными героями его двоюродную сестру Наталью Каплан, семью и адвокатов.

Дело Сенцова вызвала осуждение во всем мире Европейская киноакадемия и ряд всемирно известных кинематографистов, среди которых Педро Альмодовар, Агнешка Холланд, Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси, Джонни Депп и другие, призвали российские власти освободить Олега Сенцова.

Мировая премьера фильма состоялась во внеконкурсной программе на 67-м Берлинском кинофестивале. В Украине "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" был впервые показан на международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA.

Кинорелиза фильма состоялась 6 апреля. Часть средств от проката, а также от продажи прав на телетрансляцию правообладатели передали семье Олега Сенцова.

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