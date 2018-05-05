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суббота, 05 мая 2018 14:28

Покажут фильм, снятый к годовщине незаконного ареста Олега Сенцова

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Покажут фильм, снятый к годовщине незаконного ареста Олега Сенцова
Премьера фильма о Олеге Сенцове состоялась на 67-м Берлинском кинофестивале Фото: depo.ua

На канале "Украина" покажут документальный фильм Аскольда Курова "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова". Он рассказывает об обстоятельствах сфабрикованного российскими спецслужбами дела украинского режиссера. Выпуск киноленты приурочен к четвертой годовщине незаконного ареста Олега Сенцова.

Этого украинского режиссера, уроженца Крыма, активиста евромайдан 11 мая 2014 арестован в Симферополе сотрудники ФСБ, обвинив в подготовке теракта.

25 августа 2015 российский суд приговорил Олега до 20 лет строгого режима. Своей вины режиссер не признал.

"Идея фильма выросла с моей слабости, моей неспособности изменить темное будущее, которое ожидало Олега Сенцова - человека, который всего лишь хотел жить в свободной стране и снимать кино", - заявил Аскольд Куров, режиссер фильма.

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Олег Сенцов появляется на экране только в зале суда, за решеткой, и в архивных кадрах, но он, безусловно, является центром истории. Не имея возможности снимать Олега, авторы фильма выбрали главными героями его двоюродную сестру Наталью Каплан, семью и адвокатов.

Дело Сенцова вызвала осуждение во всем мире Европейская киноакадемия и ряд всемирно известных кинематографистов, среди которых Педро Альмодовар, Агнешка Холланд, Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси, Джонни Депп и другие, призвали российские власти освободить Олега Сенцова.

Мировая премьера фильма состоялась во внеконкурсной программе на 67-м Берлинском кинофестивале. В Украине "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" был впервые показан на международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA.

Кинорелиза фильма состоялась 6 апреля. Часть средств от проката, а также от продажи прав на телетрансляцию правообладатели передали семье Олега Сенцова.

Кинокомпания Arthouse Traffic представила международный постер к фильму Сергея Лозницы "Донбасс".

Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" будет представлен в программе "Особый взгляд" Каннского международного кинофестиваля. Мировая премьера ленты состоится 9 мая. В фильме расскажут истории жителей Донбасса, страдающих от войны. Сценарий писали на основе документальных материалов.

ukr.segodnya.ua
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Дата
05
мая

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  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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