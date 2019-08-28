Семья юристов рассказала, как организовала туристический проект

Фото: Предоставлено Татьяной Личико

Для организации однодневных путешествий в соседние города не нужно много денег. Самая большая инвестиция - время организаторов. Надо продумать маршрут, договориться с перевозчиком, экскурсоводом, кафе, об проведении дегустации или мастер-класса. Для каждого путешествия надо оформлять отдельную страховку участников. Деньги на предварительные расходы можно взять с предоплаты за тур, которые переводят на карточку желающие поехать на экскурсию.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 25-летняя Татьяна Личко из Сум. Она с мужем Александром в мае 2019-го основала туристический проект VseSvoe. Супруги работают юристами, и в свободное от работы время организовывают экскурсии в соседние города. Там знакомят с интересными местами и местными предпринимателями.

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"С мужем любим путешествовать. Часто на выходных ездили в разные места Сумской области. Потом стали рассказывать о них друзьям, - делится Татьяна. - Пригласили принять участие в проекте Украинской социальной академии, где помогали разработать социальный бизнес. Решили показать другим интересные места родного края и местных предпринимателей. Не обязательно ехать куда-то за границу, чтобы интересно и хорошо отдохнуть".

Автор: Предоставлено Татьяной Личико Группу на первую экскурсию собрали за неделю

Для начала создали страницу в социальной сети VseSvoe. Потратили 20 долларов на рекламу первого промо-тура. Это было путешествие в Национальный историко-культурный заповедник "Качановка" в Черниговской области. Для группы из 20 человек там устроили дегустацию крем-меда.

"Укомплектовали группу за неделю, и потом еще звонили желающие поехать. Сами не ожидали, что так быстро соберем людей. Это была преимущественно молодежь 30 лет. Кто с подружкой ехал, кто с женой, - вспоминает Татьяна. - Первый тур рекламировали в маршрутках. Но оказалось, что это не эффективно. Сейчас вообще не тратим денег на рекламу. Уже есть постоянные клиенты, которые не один раз с нами ездили".

Автор: Предоставлено Татьяной Личико Устраивают пикники на природе с дегустацией продукции местных производителей

Стоимость каждой из экскурсий разделяют на несколько пакетов: "стандарт" и "все включено". Первый стоит примерно 450 грн, состоящий из проезда, страховки, экскурсии. Во втором дополнительно организуют питание с утреним кофе. Самая высокая стоимость такого тура была 740 грн. Пока путешествия однодневные, по 5-ти направлениям.

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"Стараемся придумывать какие-то изюминки в каждом туре, разрабатывать интересны нетипичные маршруты. В "Качановке" организовывали пикник с фруктами и вином на природе. В конце каждого путешествия проводим квест и разыгрываем бесплатный тур. Также делаем фоторепортаж, - рассказывает Татьяна, - В Сумах у нас нет конкурентов. Обычно проводят стандартные экскурсии. Мы же хотим дарить эмоции".

Автор: Предоставлено Татьяной Личико

Желающим посетить тур сначала надо регистрироваться и перечислить предоплату 150 грн. Таким образом люди подтверждают желание ехать, и на эти деньги Татьяна оформляет страховку. Девушка рассказывает, что оптимальное количество людей в группах - 20 человек. Тогда удается пообщаться с каждым в группе.

"Перед каждым новым туром мы с мужем сначала сами едем тем путем, что придумываем. Тестируем, где лучше обедать, каким путем добираться. Больше всего внимания надо уделять перевозчикам, - делится Татьяна. - Нам комфортно один-два раза в месяц проводить экскурсии, пока это не основная наша работа. Планируем дальше развиваться в этом направлении".

Автор: Предоставлено Татьяной Личико Сейчас в VseSvoe есть 5 предложений туров

Также планируют организовать 2-дневные туры и путешествия в другие города Украины. Хотят развивать туристическую сферу в Сумской области. Пока в путешествия VseSvoe ездят местные.

Минимальные затраты на материалы для изготовления кожаных ремешков - около 200 грн. Этих денег хватит на несколько метров прочной нити, пару видов кожи, нож, клей и шило. Продавать готовые изделия можно через социальные сети и англоязычные сайты. Но надо быть готовым к высокой конкуренции.