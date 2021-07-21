Села Закарпатья накрыло мощными потоками с гор

На Закарпатье гор летела вода. Фото: ДСНС

В Раховском районе Закарпатской области затопило несколько сел. Водой залило дома, размыло дороги и уничтожило овощи.

Больше всего пострадало село Великий Бычков. Обильный ливень там начался после обеда 20 июля, передает ТСН.

Потоки дождевой воды хлынули с гор на огороды и дворы людей. Кое-где вода достигала по пояс и на таком уровне держалась несколько часов. Видео непогоды люди публиковали в соцсетях. Говорят, что скот успели спасти, а вот мебель и бытовую технику - нет.

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Также затопило хозяйства в селе Ясиня и Верхнее Водяное. Там работают спасатели, а местные власти подсчитывают убытки.

21 июля практически по всей Украине ожидаются дожди. В Киевской, Харьковской, а также в центральных областях - даже грозы. Сухо будет лишь в нескольких регионах. На востоке все еще будет стоять жара до +37°С, а на западе температура опустится до +18°С.