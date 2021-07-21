Украину накроют ливни и похолодание: где ждать непогоды

В Виннице сегодня будет дождь, температура в пределах +15...19°С, облачность. Фото: pixabay.com

21 июля практически по всей Украине ожидаются дожди. В Киевской, Харьковской, а также в центральных областях - даже грозы. Сухо будет лишь в нескольких регионах.

На востоке все еще будет стоять жара до +37°С, а на западе температура опустится до +18°С.

В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность и дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +20°С.

Во Львове в среду также небольшая облачность и сильный ливень. Днем +21°С.

В Луцке - небольшая облачность и умеренный дождь, днем воздух прогреется до +24°С.

В Ровно в среду ожидается небольшая облачность, днем пройдет сильный ливень, столбики термометров покажут +23°С.

В Тернополе 21 июля будет пасмурно и в пределах +20°С, дождь.

В Хмельницком сегодня будет преобладать сплошная облачность и дождливая погода, днем +18°С.

В Ивано-Франковске также сплошная облачность, днем +21°С и ливень.

В Черновцах в среду - переменная облачность, температура днем будет достигать отметки +20°С, ожидается ливень.

В Виннице сегодня будет дождь, температура в пределах +15...19°С.

В Житомире в среду до +20°С, облачно и дождливо.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, днем воздух прогреется до +25°С, ожидается дождь с грозой.

В Кропивницком температура днем будет достигать +28°С, прогнозируется небольшая облачность и гроза.

В Полтаве сегодня температура воздуха составит +17...28°С, небольшая облачность, ливень.

В Одессе 21 июля также пасмурно, но сухо. Температура днем будет достигать +28°С.

В Херсоне в среду днем жара до +31°С, в то же время небольшая облачность и ливень.

В Николаеве будет сухо, небольшая облачность и жара до +30°С.

В Запорожье сегодня дневная температура достигнет +30°С, пройдет сильная гроза.

В Сумах температура воздуха составит +15...24°С, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура днем +28°С и гроза.

В Днепре пройдет сильный ливень, температура днем будет +28°С, небольшая облачность.

В Симферополе в среду пройдет небольшой дождь, будет преобладать небольшая облачность, +17...29°С.

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Ближайшую неделю в Украине будет держаться жаркая погода. Температура днем достигнет +37°С, ночью +24°С. Прохладнее будет на западе и в Киеве. Там столбики термометров будут подниматься до +34°С днем ​​и показывать +22°С ночью.