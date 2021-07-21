Украину накроют ливни и похолодание: где ждать непогоды

 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 531
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 243
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 864
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 171
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 999
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 441
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 774
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 441
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 693
Фото
Все фото
6
6
11
10
4
Кто празднует день ангела 21 июля: как креативно поздравить именинников
Кто празднует день ангела 21 июля: как креативно поздравить именинников
&quot;Ищите настоящих убийц&quot;: состоялась акция к пятой годовщине убийства Шеремета
"Ищите настоящих убийц": состоялась акция к пятой годовщине убийства Шеремета
Инвентаризация лебедей,туристы плавают в космосе и последствия лесных пожаров: лучшие фото вторника
Инвентаризация лебедей,туристы плавают в космосе и последствия лесных пожаров: лучшие фото вторника
Пять самых дорогих отелей на Азовском море с европейским сервисом
Пять самых дорогих отелей на Азовском море с европейским сервисом
Украинская спецслужба задержала &quot;депутата&quot; ЛНР/ДНР
Украинская спецслужба задержала "депутата" ЛНР/ДНР
Видео
Все видео
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Харьковом пронесся мощный ураган: видео непогоды
Харьковом пронесся мощный ураган: видео непогоды
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 522
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 315
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 441
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 837
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 279
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
среда, 21 июля 2021 07:31

Украину накроют ливни и похолодание: где ждать непогоды

  Комментировать
Украину накроют ливни и похолодание: где ждать непогоды
В Виннице сегодня будет дождь, температура в пределах +15...19°С, облачность. Фото: pixabay.com

21 июля практически по всей Украине ожидаются дожди. В Киевской, Харьковской, а также в центральных областях - даже грозы. Сухо будет лишь в нескольких регионах.

На востоке все еще будет стоять жара до +37°С, а на западе температура опустится до +18°С.

В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность и дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +20°С.
Во Львове в среду также небольшая облачность и сильный ливень. Днем +21°С.
В Луцке - небольшая облачность и умеренный дождь, днем воздух прогреется до +24°С.
В Ровно в среду ожидается небольшая облачность, днем пройдет сильный ливень, столбики термометров покажут +23°С.
В Тернополе 21 июля будет пасмурно и в пределах +20°С, дождь.
В Хмельницком сегодня будет преобладать сплошная облачность и дождливая погода, днем +18°С.
В Ивано-Франковске также сплошная облачность, днем +21°С и ливень.
В Черновцах в среду - переменная облачность, температура днем будет достигать отметки +20°С, ожидается ливень.
В Виннице сегодня будет дождь, температура в пределах +15...19°С.
В Житомире в среду до +20°С, облачно и дождливо.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, днем воздух прогреется до +25°С, ожидается дождь с грозой.
В Кропивницком температура днем будет достигать +28°С, прогнозируется небольшая облачность и гроза.
В Полтаве сегодня температура воздуха составит +17...28°С, небольшая облачность, ливень.
В Одессе 21 июля также пасмурно, но сухо. Температура днем будет достигать +28°С.
В Херсоне в среду днем жара до +31°С, в то же время небольшая облачность и ливень.
В Николаеве будет сухо, небольшая облачность и жара до +30°С.
В Запорожье сегодня дневная температура достигнет +30°С, пройдет сильная гроза.
В Сумах температура воздуха составит +15...24°С, небольшая облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура днем +28°С и гроза.
В Днепре пройдет сильный ливень, температура днем будет +28°С, небольшая облачность.
В Симферополе в среду пройдет небольшой дождь, будет преобладать небольшая облачность, +17...29°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода может натворить беды: украинцев шокировали прогнозом

Ближайшую неделю в Украине будет держаться жаркая погода. Температура днем достигнет +37°С, ночью +24°С. Прохладнее будет на западе и в Киеве. Там столбики термометров будут подниматься до +34°С днем ​​и показывать +22°С ночью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украину накроют ливни и похолодание: где ждать непогоды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Битва у пирамид закончилась поражением защитников

Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп

Зафиксировали абсолютний температурний рекорд

Полиция предотвратила кровавый теракт

Захватил автобус с пассажирами

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 19989
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 13302
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 10 Просмотров: 9441
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 8181
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 Просмотров: 7722
Общество
В каких областях коронавирус свирепствует наибольше
В каких областях коронавирус свирепствует наибольше Просмотров: 90
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 711
Уровень загрязненности воздуха в Ровно остается в пределах нормы - МОЗ
Уровень загрязненности воздуха в Ровно остается в пределах нормы - МОЗ Просмотров: 126
Народные приметы 21 июля - главные традиции и обычаи
Народные приметы 21 июля - главные традиции и обычаи Просмотров: 180
В жизни которых знаков начнется судьбоносный период - астролог удивила прогнозом
В жизни которых знаков начнется судьбоносный период - астролог удивила прогнозом
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
25
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
10
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Голосов: 56778
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть