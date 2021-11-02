Сегодня вспоминают святого, который ребенком сбежал в пустыню

 
Ексклюзивы
1/5
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
Просмотров: 1476
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1143
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3294
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2979
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 846
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 9415
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 963
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2133
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2106
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 4770
Фото
Все фото
10
12
3
3
4
Сегодня День ангела празднуют владельцы 13 популярных имен
Сегодня День ангела празднуют владельцы 13 популярных имен
&quot;Раскидают сопли&quot;: ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Историческое событие: в Украине начали производить собственные патроны
Историческое событие: в Украине начали производить собственные патроны
Опубликовали спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Видео
Все видео
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
В "Дії" запустили детские Covid-сертификаты: как получить
В "Дії" запустили детские Covid-сертификаты: как получить
Толпа людей взяла в заложники медиков, чтобы те их вакцинировали
Толпа людей взяла в заложники медиков, чтобы те их вакцинировали
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 5517
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3969
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1116
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 1008
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 810
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
02 ноября 2021
Просмотров: 198
Оуен не останній
– Ти так пручаєшся, наче я тебе в Бердичів посилаю, – каже керівник на попередній роботі. 18 серпня 2004-го наша футбольна збірна ...
среда, 03 ноября 2021 05:00

Сегодня вспоминают святого, который ребенком сбежал в пустыню

  Комментировать

Сегодня, 3 ноября, православные верующие чтят память преподобного Иллариона Великого. Его называют отшельником и чудотворцем.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о жизни святого и его достижениях в вере.

Автор: patriarchia.ru
  Святой Илларион жил отшельником
Святой Илларион жил отшельником

Илларион родился в 291 году вблизи города Газы в Палестине. Подростком уехал учиться в Александрию. Там крестился. В 15 лет узнал о преподобном Антонии и отправился к нему служить Богу. Вместе жили в пустыне. После смерти родителей раздал унаследованное имение убогим, а сам вернулся в пустыню недалеко от города Маюма.

В 65 лет святой уехали в Египет. Поселился в пустыне близ Афродитополя. Вскоре его монастырь развалили, но самому настоятелю удалось уцелеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня День ангела празднуют владельцы 13 популярных имен

Впоследствии Илларион перешел в Сицилию, а затем - в Дальмацию (современная Хорватия - Gazeta.ua). Хотел в одиночестве провести остальную жизнь. Но прославился среди местных своими чудесами, в частности, во время землетрясения усмирил морские волны, которые могли затопить город. Также Илларион умел исцелять больных и одержимых людей.

Умер святой в 371 году на Кипре.

Автор: windoftravel.info
  Замок Иллариона на Кипре. Здесь святой прожил последние годы
Замок Иллариона на Кипре. Здесь святой прожил последние годы

2 ноября православная церковь чтила память христианского святого Артемия Антиохийского. Он жил в IV веке. Он был военачальником при императоре Константине Великом и его сыне Констанции. За усердную службу правители наградили его должностью наместника Египта. Когда к власти пришел император Юлиан Отсупник и начал преследование христиан, Артемий выступил с критикой его действий. За это его арестовали и пытали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня вспоминают святого, который ребенком сбежал в пустыню». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В &quot;Дії&quot; появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
5
 Просмотров: 9415
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
5
 Просмотров: 8658
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 8649
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена 1 Просмотров: 8082
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
4
 Просмотров: 6867
Общество
Надо ежедневно вакцинировать 350 тыс. украинцев – Офис президента
Надо ежедневно вакцинировать 350 тыс. украинцев – Офис президента
У "Дии" появится сертификат об излечении от Covid-19
У "Дии" появится сертификат об излечении от Covid-19
Сегодня День ангела празднуют владельцы 13 популярных имен
Сегодня День ангела празднуют владельцы 13 популярных имен
10
 Просмотров: 45
Началось тестирование украинской вакцины от Covid-19
Началось тестирование украинской вакцины от Covid-19 Просмотров: 297
Безумные штрафы и тюрьма: Рада усилит ответственность за подделку Covid-сертификатов
Безумные штрафы и тюрьма: Рада усилит ответственность за подделку Covid-сертификатов 1 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
8
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
5
Еще один вице-премьер подал в отставку
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
3
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
2
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
Голосов: 57384
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть