Сегодня вспоминают святого, который ребенком сбежал в пустыню

Сегодня, 3 ноября, православные верующие чтят память преподобного Иллариона Великого. Его называют отшельником и чудотворцем.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о жизни святого и его достижениях в вере.

Автор: patriarchia.ru Святой Илларион жил отшельником

Илларион родился в 291 году вблизи города Газы в Палестине. Подростком уехал учиться в Александрию. Там крестился. В 15 лет узнал о преподобном Антонии и отправился к нему служить Богу. Вместе жили в пустыне. После смерти родителей раздал унаследованное имение убогим, а сам вернулся в пустыню недалеко от города Маюма.

В 65 лет святой уехали в Египет. Поселился в пустыне близ Афродитополя. Вскоре его монастырь развалили, но самому настоятелю удалось уцелеть.

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Впоследствии Илларион перешел в Сицилию, а затем - в Дальмацию (современная Хорватия - Gazeta.ua). Хотел в одиночестве провести остальную жизнь. Но прославился среди местных своими чудесами, в частности, во время землетрясения усмирил морские волны, которые могли затопить город. Также Илларион умел исцелять больных и одержимых людей.

Умер святой в 371 году на Кипре.

Автор: windoftravel.info Замок Иллариона на Кипре. Здесь святой прожил последние годы

2 ноября православная церковь чтила память христианского святого Артемия Антиохийского. Он жил в IV веке. Он был военачальником при императоре Константине Великом и его сыне Констанции. За усердную службу правители наградили его должностью наместника Египта. Когда к власти пришел император Юлиан Отсупник и начал преследование христиан, Артемий выступил с критикой его действий. За это его арестовали и пытали.