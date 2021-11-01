Церковный праздник 2 ноября: сегодня чествуют Артемия Антиохийского

2 ноября православная церковь чтит память христианского святого Артемия Антиохийского.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с праздником.

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Артемий жил в IV веке. Он был военачальником при императоре Константине Великом и его сыне Констанции. За усердную службу правители наградили его должностью наместника Египта. Когда к власти пришел император Юлиан Отсупник и начал преследование христиан, Артемий выступил с критикой его действий. За это его арестовали и пытали.

Несмотря на многочисленные мучения, на которые обрекли его язычники, святой не отрекся от своей веры. В конце концов Артемия обезглавили. Его тело антиохийская диакониса Ариста перевезла в Константинополь, где святого похоронили в храме Иоанна Предтечи. Доля мощей мученика 1073 года попала в Киево-Печерский монастырь.

На Руси было принято умолять святого Артемия об освобождении от случайной смерти. Еще его считали защитником от разных болезней – например, от грыжи. Также Артемия чтили своим покровителем военачальники и атаманы.

В 1073 году часть мощей мученика Артемия попала в Киево-Печерскую лавру, где находится там и по сей день.

Автор: inlviv.in.ua 2 ноября – день святого Артемия Антиохийского

2 ноября в народе праздную Артемов день. Люди верили верили, что в защиту человека, рожденного в этот день, встает волчица. По духу этот человек близок лесу, птицам и зверям.