Церковный праздник 2 ноября: сегодня чествуют Артемия Антиохийского

2 ноября православная церковь чтит память христианского святого Артемия Антиохийского.
Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с праздником.
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Артемий жил в IV веке. Он был военачальником при императоре Константине Великом и его сыне Констанции. За усердную службу правители наградили его должностью наместника Египта. Когда к власти пришел император Юлиан Отсупник и начал преследование христиан, Артемий выступил с критикой его действий. За это его арестовали и пытали.
Несмотря на многочисленные мучения, на которые обрекли его язычники, святой не отрекся от своей веры. В конце концов Артемия обезглавили. Его тело антиохийская диакониса Ариста перевезла в Константинополь, где святого похоронили в храме Иоанна Предтечи. Доля мощей мученика 1073 года попала в Киево-Печерский монастырь.
На Руси было принято умолять святого Артемия об освобождении от случайной смерти. Еще его считали защитником от разных болезней – например, от грыжи. Также Артемия чтили своим покровителем военачальники и атаманы.
В 1073 году часть мощей мученика Артемия попала в Киево-Печерскую лавру, где находится там и по сей день.
2 ноября в народе праздную Артемов день. Люди верили верили, что в защиту человека, рожденного в этот день, встает волчица. По духу этот человек близок лесу, птицам и зверям.
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