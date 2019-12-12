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четверг, 12 декабря 2019 09:57

Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных
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12 декабря отмечают День Сухопутных войск Украины. По своему назначению и объему возложенных на них задач, Сухопутные войска играют решающую роль в выполнении Вооруженными Силами Украины своих функций как в мирное, так и военное время.

12 декабря отмечают День Сухопутных войск Украины
Фото: twitter.com/GeneralStaffUA
12 декабря отмечают День Сухопутных войск Украины
12 декабря отмечают День Сухопутных войск Украины
12 декабря отмечают День Сухопутных войск Украины
12 декабря отмечают День Сухопутных войск Украины

Сухопутные войска - это мощный компонент отечественного войска, объединил воедино механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерию, армейскую авиацию, подразделения противовоздушной обороны, специальные войска, подразделения технического и тылового обеспечения. Сухопутные войска по праву является становым хребтом армии.

На официальном аккаунте Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Twitter опубликовали поздравительные постеры.

"Именно благодаря мужеству и героизму пехотинцев, танкистов, артиллеристов, армейских авиаторов и других представителей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины крепко держим позиции в районах операции Объединенных сил, надежно обеспечивая мир и покой на родной земле", - поздравил армейцев с Днем сухопутных войск начальник Генштаба Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

На странице Операции объединенных сил в Facebook Сухопутные войска Украины поздравили видеороликом.

"День Сухопутных войск Украины это праздник сильных и мужественных людей, настоящих патриотов своей страны, ее надежных защитников. Это день тех людей, которые сегодня защищают свободу, независимость и спокойствие всей страны", - подчеркнул командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Сухопутные войска Украины-многочисленный самостоятельный вид вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Отмечают День Сухопутных войск Украины с 1997 года, когда Президент Украины подписал 18 октября соответственно Указ.

"Еще со времен зарождения украинской нации именно наше наземное войско считалось самым мощным в Европе. Подтверждением этому есть немало исторических фактов. Например то, что наших солдат охотно брали на службу во многих странах. А во времена Богдана Хмельницкого казацкая пехота признавалась лучшей в мире. Достойные потомки этих традиций, Сухопутные войска и в настоящее время является самым мощным и многочисленным видом Вооруженных Сил Украины. ", - поздравил с профессиональным праздником коллег Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Сирский.

Современные Сухопутные войска ВСУ - это многофункциональный организм, состоящий из механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, частей и подразделений противовоздушной обороны, специальных войск, частей и учреждений, технического и тылового обеспечения.

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Как самый многочисленный вид и основа боевого потенциала Вооруженных Сил Украины, Сухопутные войска несут наибольшую нагрузку и играют решающую роль в ходе выполнения задач операции Объединенных сил по обеспечению территориальной целостности и неприкосновенности границ государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем операции Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Владимира Кравченко 5 августа. Предыдущий командир Александр Сирский возглавил Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

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