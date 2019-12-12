Сегодня празднуют день самых многочисленных войск Украины - Сухопутных

12 декабря отмечают День Сухопутных войск Украины. По своему назначению и объему возложенных на них задач, Сухопутные войска играют решающую роль в выполнении Вооруженными Силами Украины своих функций как в мирное, так и военное время.

Фото: twitter.com/GeneralStaffUA

Сухопутные войска - это мощный компонент отечественного войска, объединил воедино механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерию, армейскую авиацию, подразделения противовоздушной обороны, специальные войска, подразделения технического и тылового обеспечения. Сухопутные войска по праву является становым хребтом армии.

На официальном аккаунте Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Twitter опубликовали поздравительные постеры.

"Именно благодаря мужеству и героизму пехотинцев, танкистов, артиллеристов, армейских авиаторов и других представителей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины крепко держим позиции в районах операции Объединенных сил, надежно обеспечивая мир и покой на родной земле", - поздравил армейцев с Днем сухопутных войск начальник Генштаба Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

На странице Операции объединенных сил в Facebook Сухопутные войска Украины поздравили видеороликом.

"День Сухопутных войск Украины это праздник сильных и мужественных людей, настоящих патриотов своей страны, ее надежных защитников. Это день тех людей, которые сегодня защищают свободу, независимость и спокойствие всей страны", - подчеркнул командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Сухопутные войска Украины-многочисленный самостоятельный вид вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Отмечают День Сухопутных войск Украины с 1997 года, когда Президент Украины подписал 18 октября соответственно Указ.

"Еще со времен зарождения украинской нации именно наше наземное войско считалось самым мощным в Европе. Подтверждением этому есть немало исторических фактов. Например то, что наших солдат охотно брали на службу во многих странах. А во времена Богдана Хмельницкого казацкая пехота признавалась лучшей в мире. Достойные потомки этих традиций, Сухопутные войска и в настоящее время является самым мощным и многочисленным видом Вооруженных Сил Украины. ", - поздравил с профессиональным праздником коллег Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Сирский.

Современные Сухопутные войска ВСУ - это многофункциональный организм, состоящий из механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, частей и подразделений противовоздушной обороны, специальных войск, частей и учреждений, технического и тылового обеспечения.

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Как самый многочисленный вид и основа боевого потенциала Вооруженных Сил Украины, Сухопутные войска несут наибольшую нагрузку и играют решающую роль в ходе выполнения задач операции Объединенных сил по обеспечению территориальной целостности и неприкосновенности границ государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем операции Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Владимира Кравченко 5 августа. Предыдущий командир Александр Сирский возглавил Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.