Сегодня могут ограничить работу трех станций киевского метро

В Киеве 15 сентября из-за футбола могут ограничивать работу трех станций метро.
Сообщают в "Киевском метрополитене".
После окончания футболу возможном ограничении на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Временные ограничения вводят, чтобы избежать давки и безопасности болельщиков.
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15 сентября на НСК "Олимпийский" будет футбольный матч между "Динамо" (Киев) и "Десна" (Чернигов). Игра запланирована на 17:00.
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