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четверг, 10 февраля 2022 03:02

Сегодня день ангела празднуют обладатели популярных имен в Украине

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Сегодня день ангела празднуют обладатели популярных имен в Украине
10 февраля православная церковь отмечает день памяти преподобного Ефрема Сирина. Фото: pinterest.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Владимир, Георгий, Федор и Ольга.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Владимир - имя славянского происхождения и означает "владеющий миром". Он любит риск и авантюры. У компании стремится быть лидером. Владимиры легко овладевают техническими науками. Они ценят комфорт и чистоту, любят красивую мебель, качественную дорогую посуду, картины, ковры. В людях Владимир ценит разум и силу. Может самостоятельно принимать решения и принимать на себя ответственность.

Георгий - происходит от древнегреческого слова "георгос" - "хлебороб". Это хорошие собеседники и верные друзья, которые могут хранить секреты. Они дружелюбны и быстро забывают обиды. У них складывается счастливая супружеская жизнь. Однако Георгий не прощает лжи.

Федор – с древнегреческого означает "Божий подарок". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликты, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали верный выбор.

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Ольга – от имени Хельга означает "посвященная", "посвящение". Эти женщины трудно добиваются успехов в жизни, ведь не имеют настойчивости и твердости. Они часто копаются в себе и анализируют свои поступки, иногда могут завидовать подругам. Однако Ольга – творческая и преданная, любит проводить время с семьей и друзьями.

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.

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