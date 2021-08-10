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вторник, 10 августа 2021 15:56

"Сдувало с ног" - станцию "Академик Вернадский" завалило снегом
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Украинские полярники откапывают сугробы снега
Фото: Национальный антарктический научный центр
Ночью на станции «Академик Вернадский» началась настоящая зима
Остров Галиндез накрыла сильная метель с рекордной для этой зимовки скоростью ветра - 33,2 м в секунду.

На украинскую станцию ​​"Академик Вернадский" у Антарктического полуострова, пришла зима.

Члены экспедиции отмечают сильный ветер, снегопад, мороз, передает Национальный антарктический научный центр.

Непогода началась на острове Галиндез ночью 10 августа. Поднялся ветер до 33 м/с, начался снегопад, а температура воздуха опустилась до -12°C.

"Мы вышли чистить снег, но через несколько секунд нас накрыло, мы не видели друг друга на расстоянии шести - семи метров. Сдувало с ног", - рассказал повар Артем Игнатенкo.

Почти два метра снега намело за ночь. Поэтому здание поочередно откапывали глава станции Богдан Гаврилюк, дизелист Александр Книжатков и механик Александр Милашевский. Они подготовили дополнительный генератор, отключили определенную часть аппаратуры и установили аварийный свет.

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"Но даже такая непогода не мешает 26-й Украинской антарктической экспедиции выполнять свои обязанности и радоваться жизни. Как отмечается в их заметке: "За окном настоящая антарктическая зима, мы встречаем ее в приподнятом настроении ", - сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

В Одесской области выпали обильные осадки. Водители на трассе Одесса-Николаев сообщают о граде и снеге и массово публикуют фото и видео с места происшествия в соцсетях. По словам очевидцев, непогода повалила несколько деревьев. Автомобили задерживаются в пробках. Обочину трассы покрыло белым слоем. Пpи этом тeмпepатуpа воздуха в Одесской области до +20°C. Синоптики прогнозируют, что в этом году Украину ожидает ранний ноябрьский снег.

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10
августа

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