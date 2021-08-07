В Украине в августе выпал снег

Трассу Одесса-Николаев засыпало мелким градом. Фото: ukrinform

В Одесской области выпали обильные осадки.

Водители на трассе Одесса-Николаев сообщают о граде и снеге и массово публикуют фото и видео с места происшествия в соцсетях.

По словам очевидцев, непогода повалила ряд деревьев. Автомобили задерживаются в пробках.

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Обочину трассы покрыло белым слоем. Пpи этом, тeмпepатуpа воздуха в Одесской области составляет до 20 гpадусив.

Синоптики прогнозируют, что в этом году Украину ожидает ранней ноябрьский снег.

В Одесской области выпал снег с градом. Фото: Скриншот

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Каменец-Подольский накрыла непогода. Мощный ураган повалил деревья и электроопоры, обесточил улицы и повредил крыши.

На Вокзальной, Хмельницкой ул., По проул. Новый сорвало крыши. Кроме этого, жители имеют проблемы с газоснабжением, сообщает пресс служба Каменец-Подольского городского совета. Непогода повредила древнюю крепость и сорвала покров Лаской башни.