В Украине в августе выпал снег

В Одесской области выпали обильные осадки.
Водители на трассе Одесса-Николаев сообщают о граде и снеге и массово публикуют фото и видео с места происшествия в соцсетях.
По словам очевидцев, непогода повалила ряд деревьев. Автомобили задерживаются в пробках.
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Обочину трассы покрыло белым слоем. Пpи этом, тeмпepатуpа воздуха в Одесской области составляет до 20 гpадусив.
Синоптики прогнозируют, что в этом году Украину ожидает ранней ноябрьский снег.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.
Каменец-Подольский накрыла непогода. Мощный ураган повалил деревья и электроопоры, обесточил улицы и повредил крыши.
На Вокзальной, Хмельницкой ул., По проул. Новый сорвало крыши. Кроме этого, жители имеют проблемы с газоснабжением, сообщает пресс служба Каменец-Подольского городского совета.
Непогода повредила древнюю крепость и сорвала покров Лаской башни.
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