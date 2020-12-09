СБУ пресекла распространение фейков о Covid-19, которые координировала Россия

Пик распространения фейков и панических настроений наблюдался в начале карантинных мероприятий. Фото: pixabay

Деятельность более 450 интернет-агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе, прекратили киберспециалисти Службы безопасности Украины.

Из-за этого распространения злоумышленники дестабилизировали ситуацию в стране, сообщили в пресс-центре СБУ.

Работа 40 таких интернет-агитаторов координировалась с РФ.

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"Поэтому их деятельность расследуется в рамках уголовных производств о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - написали в сообщении.

В ведомстве отмечают, что пик распространения фейков и панических настроений наблюдался в начале карантинных мероприятий.

Социальная сеть Facebook и Instagram, что ей принадлежит, будет блокировать публикации с дезинформацией о вакцинах от Covid-19. Об этом сообщил Facebook.