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пятница, 04 декабря 2020 09:36

Facebook и Instagram будут блокировать фейки о вакцинах от ковида

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Facebook и Instagram будут блокировать фейки о вакцинах от ковида
С соцсетей будут удалять мифы о вакцинах от коронавируса. Фото: lada.kz

Социальная сеть Facebook и Instagram, что ей принадлежит, будет блокировать публикации с дезинформацией о вакцинах от Covid-19.

Об этом сообщил Facebook.

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В сообщении говорится, что процесс удаления фейковых новостей будет длиться в течение последующих недель.

"Учитывая недавние новости о том, что вакцины против Covid-19 вскоре будут распространяться по всему миру, в течение следующих недель мы начнем удалять ошибочные мифы об этих вакцинах, которые были развенчаны экспертами в области здравоохранения, в Facebook и Instagram" , - говорится в заявлении компании.

Украина ведет переговоры по закупке американских вакцин Pfizer и Moderna, тогда как вопрос российской вакцины от Covid-19 не рассматривается.

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Дата
04
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