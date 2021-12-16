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четверг, 16 декабря 2021 11:56

Сбой в приложении "Дія": Федоров назвал причину "поломки"

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Сбой в приложении &quot;Дія&quot;: Федоров назвал причину &quot;поломки&quot;
13 декабря пользователи массово жаловались на сбои в работе мобильного приложения "Дія". Фото: diia.gov.ua

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что приложение "Дія" дает сбои, потому что оно не хранит персональные данные, а каждый раз при авторизации подтягивает документы из разных реестров. Последние строились давно и иногда "не выдерживают".

Об этом Федоров рассказал в интервью "BBC Украина".

"На самом деле ничего не сломалось. Почему исчезают документы? Потому что "Дія" не хранит персональные данные каждый раз, когда вы авторизуетесь, из всех реестров подтягиваются документы. Нет одной базы данных, где все хранится. Каждый раз – это новые запросы к реестрам. А наши реестры строились много лет, хотя мы их и обновляем постепенно. Поэтому когда система не стабильна, реестры не выдерживают, а информация не подтягивается.

Но это не значит, что документы исчезли, в это время они просто не подтянулись", - ответил министр на вопрос, почему "сломалось" "Дія", когда начался пилот проекта по выдаче 1 тыс. грн за вакцинацию.

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Он отметил, что Минцифры заботиться о безопасности, поэтому "такая архитектура безопаснее, чем хранить данные".

После запуска услуги "єПідтримка" система из-за миллионных запросов в день получила сверхбольшую нагрузку. В то же время о необходимости тестирования новой услуги и возможных сбоях предупреждали заранее, а самая нестабильная ситуация длилась очень недолго, подчеркнул чиновник.

Сейчас министерство работает над трансформацией базовой инфраструктуры, чтобы подобные ситуации с исчезновением документов в будущем не возникали.

Также параллельно развертывают контакт-центр, так как количество услуг растет. По словам министра, только в ноябре добавили в контакт-центр 150 специалистов, которые обрабатывают запросы по разным услугам.

Вечером 13 декабря "легло" приложение "Дія". У пользователей не загружались услуги. Первоначально возникли проблемы с генерированием Covid-сертификатов. Позже и другие услуги "Дії" начали давать сбои.

Это было связано с тем, что 13 декабря в мобильном приложении "Дія" начался этап бета-тестирования услуги "єПідтримка" – выплаты 1 тыс. грн для полностью вакцинированных граждан.

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Дата
16
декабря

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