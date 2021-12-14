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вторник, 14 декабря 2021 06:26

Неделя будет непростой: Федоров предупредил пользователей "Дії" о "сюрпризе"

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Неделя будет непростой: Федоров предупредил пользователей &quot;Дії&quot; о &quot;сюрпризе&quot;
"Дія" на этой неделе может работать со сбоями. Фото: diia.gov.ua

В течение текущей недели у пользователей сервисом "Дія" могут возникнуть проблемы.

Об этом предупредил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

По его словам, на этой неделе будут тестировать самую масштабную услугу - получение 1 тыс. грн за вакцинацию для 8 млн украинцев. Старт проекта намечен на 19 декабря.

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"Мы тестируем самую масштабную онлайн-услугу за всю историю Украины - возможность получить 1000 грн в рамках проекта "єПідтримка". Уже с сегодняшнего дня (13 декабря. - Gazeta.ua) постепенно входим в бета-режим, чтобы все наладить. Бывает нестабильность работы, прошу заранее прощения. И эта неделя будет не простой", - объяснил Федоров недавний сбой в госприменении.

Он подчеркнул, что сейчас "Дія" работает стабильно. Также напомнил, что в аэропортах и ​​центрах массовой вакцинации работают специальные команды поддержки программы "Дія".

Вечером 13 декабря "легло" приложение "Дія". У пользователей не загружались услуги. Первоначально возникли проблемы с генерированием Covid-сертификатов. Позже и другие услуги "Дії" начали давать сбои.

В Минцифре пообещали в ближайшее время уладить ситуацию с работой приложения.

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