Неделя будет непростой: Федоров предупредил пользователей "Дії" о "сюрпризе"

В течение текущей недели у пользователей сервисом "Дія" могут возникнуть проблемы.
Об этом предупредил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
По его словам, на этой неделе будут тестировать самую масштабную услугу - получение 1 тыс. грн за вакцинацию для 8 млн украинцев. Старт проекта намечен на 19 декабря.
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"Мы тестируем самую масштабную онлайн-услугу за всю историю Украины - возможность получить 1000 грн в рамках проекта "єПідтримка". Уже с сегодняшнего дня (13 декабря. - Gazeta.ua) постепенно входим в бета-режим, чтобы все наладить. Бывает нестабильность работы, прошу заранее прощения. И эта неделя будет не простой", - объяснил Федоров недавний сбой в госприменении.
Он подчеркнул, что сейчас "Дія" работает стабильно. Также напомнил, что в аэропортах и центрах массовой вакцинации работают специальные команды поддержки программы "Дія".
Вечером 13 декабря "легло" приложение "Дія". У пользователей не загружались услуги. Первоначально возникли проблемы с генерированием Covid-сертификатов. Позже и другие услуги "Дії" начали давать сбои.
В Минцифре пообещали в ближайшее время уладить ситуацию с работой приложения.
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