Самолет с Навальным приземлился в Берлине

20 августа Навальному стало плохо в самолете. Его соратники подозревают отравление. Фото: reuters

Медицинский самолет Bombardier Challenger 604, на борту которого находится российский оппозиционер Алексей Навальный, уже приземлился в аэропорту Берлина. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

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Вечером 21 августа российские медики разрешили перевезти Навального на лечение в Германию.

Этому предшествовал день неопределенности. В пятницу утром врачи вдруг объявили политика нетранспортабельным и запретили его перевозки. Позже жена госпитализированного обратилась лично к Путину с требованием разрешить выезд. В затягивании принятия решения штаб оппозиционера обвинял Кремль.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали уже без сознания. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ. Предполагается, что Навального отравили, но российские медики опровергают такую ​​возможность.