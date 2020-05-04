Садовый заявил, что Львову не помогают в борьбе с коронавирусом

Садовый раскритиковал центральное правительство. Фото: Reuters

Городской глава Львова Андрей Садовый заявил об отсутствии помощи со стороны Киева.

"Надо быть максимально корректными. Я понимаю, что казна пуста, денег там нет. Мы, кстати, ни одного ИВЛа не получили. Нам для города дали тысячу тех бумажных масок по 70 копеек, мы их получили, но мы не жалуемся. Есть львовский бизнес, он включился активно, есть возможности нашего бюджета", - сказал Садовый, передает "Громадське".

Он призвал местную и центральную власть работать в координации и не искать виноватых.

Садовый считает, что правительство услышало местную власть и города в ближайшее время получат больше полномочий.

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Ситуация в Черкассах, по мнению Садового, состоялась из-за определенного непонимания со стороны государственных органов власти специфики города.

"Потому что мэр озвучивает мнение общества и за ним стоит общество. Поэтому я предлагал бы изменить дискуссии, которые были между государством и городами, и совместно находить точки, которые объединяют", - подчеркнул мэр Львова.

Снять ограничения с работы продуктовых рынков просит Кабмин городской глава Львова Андрей Садовый. Другой вариант - позволить решать вопросы рынков местной власти. Об этом Садовый написал на своей странице в Facebook.