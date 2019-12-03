Садовый не согласился с миллионным залогом и обжаловал решение суда

ukr.media Андрей Садовый обжаловал залог в размере более миллиона гривен

Городской председатель Львова Андрей Садовый обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде залога в 1 млн 56 тыс. 550 грн.

"Мы подали апелляцию. Это решение не было сложным, потому что за все время работы мэром, я не раз убедился, что за справедливость нужно бороться. Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам свое делать", написал в Facebook Андрей Садовый .

Сегодня получил письмо от инвестора CTP. Они обращаются к нам, президенту и премьеру о защите иностранных инвестиций. Хотят сделать во Львове 3000 рабочих мест и просят, чтобы им не мешали.

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О времени и месте апелляции Садовый пообещал сообщить позже.

27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал городскому председателю Львова Андрею Садовому мера пресечения в виде залога в 1056550 грн. Должен уплатить их в течение пяти дней. Его подозревают в злоупотреблении властью при продаже земли. Прокурор просил залог 50 млн грн. Обжаловать решение обе стороны.