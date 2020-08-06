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четверг, 06 августа 2020 21:21

Рост - до 171 см, вес - до 79 кг. Как выглядит типичный украинец
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  Избыточную массу тела имеют 39,8% украинцев. Фото: Reuters
Избыточную массу тела имеют 39,8% украинцев. Фото: Reuters

Государственная служба статистики Украины подсчитала средний вес и рост украинцев по возрастным группам.

Так, средний рост украинцев зависимости от возраста колеблется от 165 см до 171 см. Вес - от 65 до 79, сообщает Госстат.

Рост имеет тенденцию уменьшаться с возрастом. При этом, весе свойственно увеличиваться.

"Избыточную массу тела имеют 39,8% украинский, ожирение - 15,4%. Таким образом, более половины украинский весят больше нормы", - говорится в сообщении.

  Избыточную массу тела имеют 39,8% украинцев. Фото: ГССУ
Избыточную массу тела имеют 39,8% украинцев. Фото: ГССУ

Средний вес украинок старше 18 лет составляет 71 кг. При этом, их средний рост - 164 см.

"За год женщины в Украине" набрали "кило. Избыточный вес имеет 35% женщин в Украине, ожирение - 18,3%", - отметили в Госстате.

  Избыточную массу тела имеют 39,8% украинцев. Фото: ГССУ
Избыточную массу тела имеют 39,8% украинцев. Фото: ГССУ

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  Избыточную массу тела имеют 39,8% украинцев. Фото: ГССУ
Избыточную массу тела имеют 39,8% украинцев. Фото: ГССУ

Украинцы старше 18 лет, имеют средний вес 80 кг при росте 175 см.

По сравнению с женщинами, большая часть мужчин имеет избыточный вес (45,4%), но несколько меньше - ожирение (14,3%).

  Избыточную массу тела имеют 39,8% украинцев. Фото: ГССУ
Избыточную массу тела имеют 39,8% украинцев. Фото: ГССУ

По данным Госстата, после 18 лет украинцы преимущественно забывают о физических упражнениях. Наиболее активными являются мужчины, живущие в крупных городах.

Официальная статистика зарегистрированных безработных в Украине держится на уровне 516 тыс. С начала карантина 54% Украинские нашли работу в сфере сельского хозяйства, ранее часть из них работали в торговле. Примерно половина всех безработных - это люди с высшим образованием.

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Дата
06
августа

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