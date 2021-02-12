Россия расширила список санкций против украинских компаний

РФ расширила санкционный список украинских компаний. Фото: ВВС

Правительство России расширило список санкций против украинских компаний в ответ на санкции Украины.

Так, в список попали 9 компаний. Об этом сообщает издание Известия.

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"В список внесли ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис" , ОАО "Полтавский агроагрегатний завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип", а также дочерние предприятия "Трансшип Балк", "Трансшип сервис" и компания Kirgan Holding SA", - говорится в сообщении.

Санкции за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе сохранятся, пока Российская Федерация не изменит свой курс, на заседании Совбеза ООН заявил представитель американской миссии Родни Хантер.