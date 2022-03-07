Российским захватчикам приказали убивать мирных украинцев - СБУ

Вражеским войскам приказали расстреливать гражданских в Украине. Фото: Reuters

Российским оккупантам приказали расстреливать гражданских в Украине. В случае отказа убивать женщин и детей – открывают огонь по своим.

В этом Службе безопасности Украины признался один из захватчиков, подстреленный своими же. Ролик был опубликован в Telegram.

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В первый день войны, 24 феврая, колонна агрессора получила приказ оцепить Харьков. Всех мирных украинцев, пытавшихся уехать, расстреливали. Когда на место приехали украинские защитники и началось сражение, двое россиян решили помочь раненой женщине.

"Их же коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео – ранили в ноги. И он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки. Теперь он – важный свидетель зверств захватчиков которые документируются следователями СБУ и будут переданы в суд", – отмечают в СБУ.

Россия в 4:00 напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.