РФ подвозит новые партии ракет "Искандер" и другую технику в Беларусь

Около 13 часов зафиксировали колонну КамАЗов ВС РФ с опознавательными знаками "V".

Движущуюся технику заметили на трассе М5 в движении со стороны Минска в Бобруйск, сообщают в Телеграмм-канале Беларускі Гаюн.

В колонне двигается около 10-ти длинных КамАЗов. В кузове этих машин размещено по два короба от ракет для РК "Искандер".

Поскольку техника следует со стороны Минска, значит, вероятно, коробки не пустые. Перевозят как минимум 20 ракет для РК "Искандер".

В 13:20 колонну заметили в районе аг. Ясень на той же трассе М5 на подъезде к Бобруйску.

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В настоящее время колонна проехала Жлобин и продолжает движение в сторону Гомеля.

Кроме того, в 12:25 в Гомеле возле железнодорожной станции "Гомель-Нечетный" заметили эшелон с техникой воздушно-десантных войск РФ.

Остается возможность широкомасштабного участия Беларуси в боевых действиях против Украины на стороне РФ, сообщает Генштаб ВСУ. Подразделения сухопутных войск и ССО ВС РБ переведены в высшие степени боевой готовности. Но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военных информировано о предстоящих действиях и не желает воевать за российских оккупантов.