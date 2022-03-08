РФ подвозит новые партии ракет "Искандер" и другую технику в Беларусь

 
Ексклюзивы
1/5
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3231
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 351
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12303
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2322
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 2160
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 1026
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
Просмотров: 3105
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Российские окупанты - террористы и трусы, способные нападать только на гражданских– что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3448
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
"Украинцы сейчас предстали в центре истории" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 414
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
"В Крыму оккупанты забирают молодежь в армию. Люди напуганы" - Чубаров
Просмотров: 855
Фото
Все фото
7
10
2
9
6
РФ подвозит новые партии ракет &quot;Искандер&quot; и другую технику в Беларусь
РФ подвозит новые партии ракет "Искандер" и другую технику в Беларусь
Гуманитарная катастрофа: в Ирпене не позволяют убрать тела с улиц (18+)
Гуманитарная катастрофа: в Ирпене не позволяют убрать тела с улиц (18+)
Сын и внук Ротару на лодке бежали из Украины
Сын и внук Ротару на лодке бежали из Украины
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта
Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта
Видео
Все видео
Враг может давить только психологически: поэтому рассказывают о продвижении и массированных ударах - Арестович
Враг может давить только психологически: поэтому рассказывают о продвижении и массированных ударах - Арестович
Россияне тайно хоронят своих убитых солдат в украинский чернозем
Россияне тайно хоронят своих убитых солдат в украинский чернозем
В случае человеческих жертв при обстрелах гуманитарных конвоев обратимся в трибунал - Верещук
В случае человеческих жертв при обстрелах гуманитарных конвоев обратимся в трибунал - Верещук
"Жене подаришь": пойманным на границе "защитникам" раздали тюльпаны
"Жене подаришь": пойманным на границе "защитникам" раздали тюльпаны
Мэр Житомира призвал беглых депутатов вернуться к утру
Мэр Житомира призвал беглых депутатов вернуться к утру
Интервью
1/5
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 2925
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 513
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1035
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2664
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6894
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 99
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
вторник, 08 марта 2022 14:22

Спецтема: Война России против Украины

РФ подвозит новые партии ракет "Искандер" и другую технику в Беларусь
7

  Комментировать

Около 13 часов зафиксировали колонну КамАЗов ВС РФ с опознавательными знаками "V".

Движущуюся технику заметили на трассе М5 в движении со стороны Минска в Бобруйск, сообщают в Телеграмм-канале Беларускі Гаюн.

В колонне двигается около 10-ти длинных КамАЗов. В кузове этих машин размещено по два короба от ракет для РК "Искандер".

Поскольку техника следует со стороны Минска, значит, вероятно, коробки не пустые. Перевозят как минимум 20 ракет для РК "Искандер".

В 13:20 колонну заметили в районе аг. Ясень на той же трассе М5 на подъезде к Бобруйску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 11 десантных кораблей двинулись из Крыма в Затоку: телеграмм-канал

В настоящее время колонна проехала Жлобин и продолжает движение в сторону Гомеля.

Кроме того, в 12:25 в Гомеле возле железнодорожной станции "Гомель-Нечетный" заметили эшелон с техникой воздушно-десантных войск РФ.

Остается возможность широкомасштабного участия Беларуси в боевых действиях против Украины на стороне РФ, сообщает Генштаб ВСУ. Подразделения сухопутных войск и ССО ВС РБ переведены в высшие степени боевой готовности. Но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военных информировано о предстоящих действиях и не желает воевать за российских оккупантов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «РФ подвозит новые партии ракет "Искандер" и другую технику в Беларусь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 1 Просмотров: 53342
В России нашли &quot;козла отпущения&quot; за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы
В России нашли "козла отпущения" за провал блицкрига в Украине - эксдепутат Госдумы Просмотров: 31010
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны Просмотров: 25974
Россия перебрасывает в Украину войска с Кавказа. Это станет для нее катастрофой – Арестович
Россия перебрасывает в Украину войска с Кавказа. Это станет для нее катастрофой – Арестович Просмотров: 22960
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 21750
Общество
Беларусь готовится к войне на стороне РФ - Генштаб ВСУ
Беларусь готовится к войне на стороне РФ - Генштаб ВСУ Просмотров: 585
Гуманитарная катастрофа: в Ирпене не позволяют убрать тела с улиц (18+)
Гуманитарная катастрофа: в Ирпене не позволяют убрать тела с улиц (18+)
10
 Просмотров: 2574
Враг может давить только психологически: поэтому рассказывают о продвижении и массированных ударах - Арестович
Враг может давить только психологически: поэтому рассказывают о продвижении и массированных ударах - Арестович
 Просмотров: 261
Россияне тайно хоронят своих убитых солдат в украинский чернозем
Россияне тайно хоронят своих убитых солдат в украинский чернозем
 Просмотров: 1512
В случае человеческих жертв при обстрелах гуманитарных конвоев обратимся в трибунал - Верещук
В случае человеческих жертв при обстрелах гуманитарных конвоев обратимся в трибунал - Верещук
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
3
Венгрия запретила поставлять Украине оружие через свою территорию
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
2
Порошенко призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия
Голосов: 59778
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть