РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный

Роман Бессмертный: "России противостоит общество и армия. Власть – фрагментарно". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Действующая власть не понимает, что такое война и как надо сопротивляться врагу. Россия использует советскую военную тактику, апробированную в Приднестровье и Нагорном Карабахе. Договоры о прекращении обстрела – формальность, априори невыполнимая.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал украинский дипломат Роман Бессмертный.

"России противостоит общество и армия. Власть – фрагментарно, – утверждает он. – Если мы проанализируем ее действия, то найдем там и сотрудничество с врагом, и саботаж, и непонимание, что такое война. Начиная с выдачи Москве причастных по делу сбивания малайзийского "Боинга" и до сегодня трудно найти решения, которые бы нас продвинули в противодействии противнику. Я не вижу успехов в действиях власти.

Во внешней политике единственный позитив – активизация сотрудничества с Лондоном. Великобритания как фактор противодействия России – очень важна. Англосаксонская группа государств имеет для нас свою ценность. С Лондоном надо сотрудничать по оперативно-тактическим вопросам. В этом плане Порошенко провалился, потому что не налаживал такие контакты. Почему Зеленский пошел на это? Потому что ситуация перезрела. Наше величие сейчас в том, что мы воюем с Россией. Когда в последний раз с ней воевали британцы?"

Россия воюет против нас методами Первой мировой войны, отмечает дипломат.

"Когда началась российская агрессия, я сказал, что эта война превратится в окопную. Надо мной смеялись, говорили о техническом прогрессе. Но мы имеем дело с Россией. Это план по истощению Украины или технологическая отсталость. Имеем дело с архаичной военной машиной, которая в случае применения современной тактики будет разбита мгновенно. Это было видно и во время войны в Грузии, и в Приднестровье, и в Нагорном Карабахе. Советскую тактику использовали в Сирии и Ливии".

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Соглашения о прекращении обстрелов подписываются людьми, которые не имеют представления о военном деле, отмечает Роман Бессмертный.

"За последний год я слышал от военных – мол, было бы хорошо, если бы их отделили от политической верхушки. Здесь есть над чем подумать. У нас президент – верховный главнокомандующий. Но им может стать каждый. Хорошо, что у нас еще есть начальник Генерального штаба и министр обороны. Все три имеют возможность вмешиваться в оперативную деятельность. По сравнению с административной системой НАТО это будет выглядеть нелепо. Президент говорит: "Прекратить стрелять". Но где он и где обстрелы? На фронте ежеминутно меняется ситуация. Как действовать – должен решать командир подразделения. В документах, подписанных в Минске в августе прошлого года, есть пункт, что в случае обстрела сторона должна обратиться к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за разрешением отвечать. Люди, которые это писали, не имеют представления, что такое командовать войсками. Такие документы – дань совку", – считает эксперт.

Полное интервью с Романом Бессмертным читайте в журнале "Країна"

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