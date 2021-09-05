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воскресенье, 05 сентября 2021 15:10

"Результаты визита в США для Украины неплохие. Для Зеленского - провальные". Цитаты за минувшую неделю

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Gazeta.ua предлагает вспомнить прошедшую неделю, в самых громких цитатах

Результаты визита в США для Украины неплохие. Для Зеленского - провальные.

В течение двух часов тет-а-тет с ним достаточно жестко говорили. О проваленных реформах, Коломойском, Ермаке, коррупции в окружении, заигрывании с Китаем. А в конце дали четкое домашнее задание . Если выполнит, то через год Байден приедет в Украину и получим от американцев мощную поддержку

Виктор ТАРАН, политолог, оценил результаты визита президента Владимира Зеленского в США. Это была его вторая официальная поездка в страну. В сентябре 2019 Зеленский встречался с бывшим президентом США, республиканцем Дональдом Трампом.

Глава государства прилетел в Вашингтон 31 августа. Перед этим дату переносили дважды. Сначала встреча с Джозефом Байденом должна была состояться 30 августа. Из-за расширения программы визита ее перенесли на 31-ое Впоследствии американская сторона подтвердила другую дату - 1 сентября. Встречу переносили из-за событий в Афганистане

  США выделят Украине млн дополнительной помощи, включая ракетные комплексы Javelin, и $ 45 млн гуманитарной помощи из-за российской агрессии. Фото: president.gov.ua
США выделят Украине млн дополнительной помощи, включая ракетные комплексы Javelin, и $ 45 млн гуманитарной помощи из-за российской агрессии. Фото: president.gov.ua
"

Становимся территорией, ресурсом - рабочие руки, капитал, полезные ископаемые, хлеб, металл. Это опасно. Конституция, закон, государственные институты - уже не механизмы, обеспечивающие реализацию прав, а - кино. Власть Зеленского может продержаться не более трех лет

Роман БЕССМЕРТНЫЙ, политик и дипломат, о ситуации в Украине

  "Все три наши революции свою роль выполнили на 100 процентов. Проблема в качестве элиты. Потому Майдан - это как хорошие выборы. Люди выполнили свой долг, свое право. Новые ребята пришли - и снова за старое, опять примитивизм", - считает политик и дипломат Роман Бессмертный
"Все три наши революции свою роль выполнили на 100 процентов. Проблема в качестве элиты. Потому Майдан - это как хорошие выборы. Люди выполнили свой долг, свое право. Новые ребята пришли - и снова за старое, опять примитивизм", - считает политик и дипломат Роман Бессмертный

С какой стати появление "Руси" должно объединить страну? Она разобщена из-за российской агрессии и оккупации, а не из-за названия. Переигрывать тему наследия стоит через культурную дипломатию, усиления работы с национальной памятью.

В идее переименовать Украину в "Русь-Украина" есть намерение протянуть и русский язык как второй государственный

Роман КУЛИК, соучредитель образовательного проекта "Экспертный корпус", прокомментировал предложение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича переименовать Украину в Русь-Украина. "Ключевой следствие изменения названия Украина - это колоссальной силы удар по украинской целостной идентичности, которая сделала серьезный рывок в наполнении смыслами, актуализации и распространения после 2014 года"

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Зеленский врет, как дышит. На самом деле, он не является патриотом. Он сознательный борец за рейтинги. Его цель - второй срок. Команда президента - популисты объединены целью удержания власти и ее последующей концентрацией

Виктор БОБЫРЕНКО, политолог, дал характеристику действующей власти

  Фото: Reuters
Фото: Reuters

Вакцинированные даже в случае заражения коронавирусом переносят болезнь гораздо легче и почти не попадают в статистику смертности.

Коллективный иммунитет к ковиду может образоваться уже через два года

Григорий ПОПОВ, биолог, рассказал, почему нужно сделать прививку от коронавируса.

С начала пандемии в Украине заболевание подтвердили у 2 297 534 человек. Умерли - 53 983, выздоровели 2212720 человек. По состоянию на 4 сентября прививки против Covid-19 сделали 69 260 человек. Из них вакцинировано первой дозой - 20 430, завершили вакцинацию - 48 830 человек.

 
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05
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