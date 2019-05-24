"Ребята из власти поняли, что они на ложном пути" - эксперт о мире с Россией

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 1602
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 2916
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2313
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3078
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5463
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16275
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 558
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2673
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5904
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1773
Фото
Все фото
4
14
5
6
4
Люди вышли на митинг за Филарета
Люди вышли на митинг за Филарета
Сегодня в украинских школах звучит последний звонок (фото)
Сегодня в украинских школах звучит последний звонок (фото)
Украинский иллюстратор создала необычную декабря
Украинский иллюстратор создала необычную декабря
Открылась необычная пекарня для мам
Открылась необычная пекарня для мам
В международном аэропорту &quot;Киев&quot; открыли новый терминал
В международном аэропорту "Киев" открыли новый терминал
Видео
Все видео
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Українці відзначають День героїв
Українці відзначають День героїв
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 126
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 4221
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2673
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 603
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1296
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 мая 2019
Просмотров: 522
Не мій голос
Є люди, які спеціально говорять по телефону чужими голосами. От у мене був такий студент Женька — дивовижно точно імітував мій голос, дзвонив ...
пятница, 24 мая 2019 15:07

"Ребята из власти поняли, что они на ложном пути" - эксперт о мире с Россией

1 Комментировать
&quot;Ребята из власти поняли, что они на ложном пути&quot; - эксперт о мире с Россией
"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми. Хочу открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочу принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше", - сказал президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новое Время

Историю о референдуме новая власть запустила как пробный шаг. Пыталась прозондировать общественные настроения. Понять, могут ли украинцы согласиться на такой сценарий.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политтехнолог Алексей Ковжун.

"К счастью, не получилось. Поэтому решили откатиться на другую позицию. Это - нормальная практика дискуссии общества с властью. Условно вы сидите с незнакомым парнем в баре. Он вам предлагает какую-то абсурдную идею. Вы поднимаете на него глаза и говорите, что сломаете нос. После этого диалог точно станет более конститутивным. Между обществом и властью сейчас произошло примерно то же.

Единственное, что меня удивило, - не было консолидированного ответа от активных граждан, которые прошли войну. Но все равно негативной реакции общества хватило, чтобы ребята во власти поняли: они на ложном пути. Хорошо, что могут слышать людей", - считает эксперт.

По его мнению, проблема Зеленского в очень разнородной поддержке.

"Как только делают какой-то конкретный шаг, теряют часть рейтинга. Поэтому сейчас пытаются понять, за какие красные линии не стоит выходить. Люди должны быть достаточно громкими, четко доносить до власти свою позицию", - объясняет Алексей Ковжун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского сделали новое заявление о мирных договоренностях с Россией

Каждый украинец имеет свои красные линии, отмечает он.

"Все они определенным образом где-то пересекаются и образуют общегосударственные. Революция достоинства была проявлением одной большой красной линии. Сейчас можем вести диалог с властью спокойнее. Общегосударственной линией в отношении России является отказ от любых мирных переговоров с агрессором, пока не закончится война. Затем можем провести референдум относительно того, какую сумму репараций стоит требовать с РФ. Думаю, большинство это поддержит. Но до сих пор нет большой прослойки активных граждан. В 2014-2015-х красные линии были более явными. Люди устали от войны. Поэтому надо актуализировать эти вопросы. Объяснять, что война совсем рядом. Напоминать о ней.

Новая власть читает и изучает социологию, мониторит социальные сети. Она знает настроения населения. Живем в том мире, где, чтобы тебя услышали, надо просто не молчать. Нужно объединяться между собой и демонстрировать, что это не чье-то личное мнение, а общая позиция определенной группы людей. Думаю, Зеленский и его команда будут прислушиваться, - добавляет политтехнолог.

Референдум о мирных переговорах с Россией, который недавно предложил провести глава Администрации президента Зеленского Андрей Богдан, будет носить информационный характер. Он не предусматривает каких-то обязательных законодательных шагов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами 23 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ребята из власти поняли, что они на ложном пути" - эксперт о мире с Россией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

"Нью-Йорк Айлендерс" начал легендарную серию в Кубке Стэнли

На стадионе погибли более 300 болельщиков

Самое читаемое
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 4 Просмотров: 57405
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 55553
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 2 Просмотров: 29971
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 24109
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 2 Просмотров: 15210
Общество
Лобода показала ребенка Тилля Линденмана
Лобода показала ребенка Тилля Линденмана Просмотров: 234
Опубликовали ответы ВНО по украинскому языку
Опубликовали ответы ВНО по украинскому языку Просмотров: 90
Объявили решение Синода ПЦУ
Объявили решение Синода ПЦУ 1 Просмотров: 972
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
 Просмотров: 2070
Академия Кивалова продолжила студентам обучение под выборы
Академия Кивалова продолжила студентам обучение под выборы Просмотров: 135
Больше всего комментируют
13
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
5
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
4
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
3
Вакарчук раскритиковал "референдумы" от Администрации Зеленского
3
У Порошенко хотят конфисковать все имущество
Голосов: 39041
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua