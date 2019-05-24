"Ребята из власти поняли, что они на ложном пути" - эксперт о мире с Россией

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми. Хочу открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочу принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше", - сказал президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новое Время

Историю о референдуме новая власть запустила как пробный шаг. Пыталась прозондировать общественные настроения. Понять, могут ли украинцы согласиться на такой сценарий.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политтехнолог Алексей Ковжун.

"К счастью, не получилось. Поэтому решили откатиться на другую позицию. Это - нормальная практика дискуссии общества с властью. Условно вы сидите с незнакомым парнем в баре. Он вам предлагает какую-то абсурдную идею. Вы поднимаете на него глаза и говорите, что сломаете нос. После этого диалог точно станет более конститутивным. Между обществом и властью сейчас произошло примерно то же.

Единственное, что меня удивило, - не было консолидированного ответа от активных граждан, которые прошли войну. Но все равно негативной реакции общества хватило, чтобы ребята во власти поняли: они на ложном пути. Хорошо, что могут слышать людей", - считает эксперт.

По его мнению, проблема Зеленского в очень разнородной поддержке.

"Как только делают какой-то конкретный шаг, теряют часть рейтинга. Поэтому сейчас пытаются понять, за какие красные линии не стоит выходить. Люди должны быть достаточно громкими, четко доносить до власти свою позицию", - объясняет Алексей Ковжун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского сделали новое заявление о мирных договоренностях с Россией

Каждый украинец имеет свои красные линии, отмечает он.

"Все они определенным образом где-то пересекаются и образуют общегосударственные. Революция достоинства была проявлением одной большой красной линии. Сейчас можем вести диалог с властью спокойнее. Общегосударственной линией в отношении России является отказ от любых мирных переговоров с агрессором, пока не закончится война. Затем можем провести референдум относительно того, какую сумму репараций стоит требовать с РФ. Думаю, большинство это поддержит. Но до сих пор нет большой прослойки активных граждан. В 2014-2015-х красные линии были более явными. Люди устали от войны. Поэтому надо актуализировать эти вопросы. Объяснять, что война совсем рядом. Напоминать о ней.

Новая власть читает и изучает социологию, мониторит социальные сети. Она знает настроения населения. Живем в том мире, где, чтобы тебя услышали, надо просто не молчать. Нужно объединяться между собой и демонстрировать, что это не чье-то личное мнение, а общая позиция определенной группы людей. Думаю, Зеленский и его команда будут прислушиваться, - добавляет политтехнолог.

Референдум о мирных переговорах с Россией, который недавно предложил провести глава Администрации президента Зеленского Андрей Богдан, будет носить информационный характер. Он не предусматривает каких-то обязательных законодательных шагов. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами 23 мая.