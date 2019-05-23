Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией

Президент Владимир Зеленский хочет вынести на референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ, чтобы выяснить мнение общества.
Об этом он сказал во время встречи с общественными активистами.
"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось ранее, сообщает сайт главы государства.
Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.
Со своей стороны активисты предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.
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12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии против Украины.
За время войны Украина потеряла почти 4 тыс. солдат, 20 тысяч получили ранения.
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