Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией

Президент Владимир Зеленский хочет вынести на референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ, чтобы выяснить мнение общества.

Об этом он сказал во время встречи с общественными активистами.

Автор: president.gov.ua Президент Владимир Зеленский встретился с активистами, сообщает сайт главы государства.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось ранее, сообщает сайт главы государства.

Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

Со своей стороны активисты предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.

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