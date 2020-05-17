Разыскивают подозреваемого в деле об убийствах на Майдане

Липового заочно арестовали. Фото: МВД

Харьковчанина Дмитрия Липового заочно арестовал Печерский районный суд Киева.

Он является владельцем оружия, из которого 20 февраля 2014 были убиты "Беркута" и военнослужащий, сообщает "Общественное" со ссылкой на решение суда.

По данным следствия, подозреваемый утром 20 февраля находился на балконе Национальной музыкальной академии Украины им. Петра Чайковского. Он передал не установленному лицу свой карабин с патронами. Этот человек сделал три прицельных выстрела и убила двух силовиков. Еще один военнослужащий был ранен. Огонь велся по силовикам, которые находились неподалеку Стеллы Независимости на Майдане.

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Липовый с 10 февраля 2020 объявлен в международный розыск, но на сайте Интерпола данных о нем нет.

В постановлении суда говорится, что в 18-20 февраля СБУ, МВД и ВСУ под видом проведения антитеррористической операции проводили разгон митингующих на Майдане и прилегающих улицах. В ходе тех событий были убиты 10 митингующих, а 127 человек получили ранения. Также погибли 5 силовиков, а 14 были ранены.

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут" Главного управления МВД Украины в городе Киеве.