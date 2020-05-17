Разыскивают подозреваемого в деле об убийствах на Майдане

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 405
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 387
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
1 Просмотров: 2268
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1386
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 909
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1737
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1044
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2349
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5886
Фото
Все фото
5
17
10
4
6
&quot;Азбука карантина&quot; иллюстрирует шутки о жизни в самоизоляции
"Азбука карантина" иллюстрирует шутки о жизни в самоизоляции
День памяти жертв политических репрессий: президент принял участие в мероприятиях
День памяти жертв политических репрессий: президент принял участие в мероприятиях
На Януковича &quot;напал&quot; венок
На Януковича "напал" венок
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
6 лет после Революции достоинства: беркутовцы стали героями музея
6 лет после Революции достоинства: беркутовцы стали героями музея
Видео
Все видео
Элитный киевский клуб забыл о карантине и устроил пирушку
Элитный киевский клуб забыл о карантине и устроил пирушку
Можно хорошо рассмотреть: создали яркую модель коронавируса
Можно хорошо рассмотреть: создали яркую модель коронавируса
Перепутала газ с тормозом - сотрудница автомойки чуть не утопила Nissan в озере
Перепутала газ с тормозом - сотрудница автомойки чуть не утопила Nissan в озере
Алкоголь по часам и новогодние застолья с лимонадом: ввели "сухой закон"
Алкоголь по часам и новогодние застолья с лимонадом: ввели "сухой закон"
Почти 500 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Почти 500 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 792
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2349
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3348
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 792
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4194
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 мая 2020
Просмотров: 99
Пристосувалися
"Ми не відкриємося після карантину, бо не маємо, чим заплатити за оренду", – попереджає у Viber-групі власниця магазину іграшок, де раніше я ...
воскресенье, 17 мая 2020 18:50

Разыскивают подозреваемого в деле об убийствах на Майдане

  Комментировать
Разыскивают подозреваемого в деле об убийствах на Майдане
Липового заочно арестовали. Фото: МВД

Харьковчанина Дмитрия Липового заочно арестовал Печерский районный суд Киева.

Он является владельцем оружия, из которого 20 февраля 2014 были убиты "Беркута" и военнослужащий, сообщает "Общественное" со ссылкой на решение суда.

По данным следствия, подозреваемый утром 20 февраля находился на балконе Национальной музыкальной академии Украины им. Петра Чайковского. Он передал не установленному лицу свой карабин с патронами. Этот человек сделал три прицельных выстрела и убила двух силовиков. Еще один военнослужащий был ранен. Огонь велся по силовикам, которые находились неподалеку Стеллы Независимости на Майдане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд отпустил под домашний арест "беркутовца", которого обвиняют в расстрелах на Майдане

Липовый с 10 февраля 2020 объявлен в международный розыск, но на сайте Интерпола данных о нем нет.

В постановлении суда говорится, что в 18-20 февраля СБУ, МВД и ВСУ под видом проведения антитеррористической операции проводили разгон митингующих на Майдане и прилегающих улицах. В ходе тех событий были убиты 10 митингующих, а 127 человек получили ранения. Также погибли 5 силовиков, а 14 были ранены.

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут" Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разыскивают подозреваемого в деле об убийствах на Майдане». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

На Януковича "напал" венок

Самое читаемое
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
11
 1 Просмотров: 26154
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
 5 Просмотров: 20169
Онкобольную Анастасию Заворотнюк больше не лечать
Онкобольную Анастасию Заворотнюк больше не лечать Просмотров: 11466
Модель в оранжевом бикини показала аппетитные ягодицы
Модель в оранжевом бикини показала аппетитные ягодицы
4
 Просмотров: 8920
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 7992
Общество
"Азбука карантина" иллюстрирует шутки о жизни в самоизоляции
"Азбука карантина" иллюстрирует шутки о жизни в самоизоляции
5
 Просмотров: 72
Синоптики обещают дожди и порывы ветра
Синоптики обещают дожди и порывы ветра Просмотров: 243
Эрмитаж, русские музеи и научные учреждения отныне под санкциями
Эрмитаж, русские музеи и научные учреждения отныне под санкциями Просмотров: 171
Завтра на большей части страны дождей не будет
Завтра на большей части страны дождей не будет Просмотров: 135
МАУ не будет продавать билеты на международные рейсы до 1 июля
МАУ не будет продавать билеты на международные рейсы до 1 июля Просмотров: 207
Больше всего комментируют
5
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
3
В ЛНР опозорились с учебником истории
3
Внучка Муссолини прокомментировала отмену украинских санкций
2
Блокировка российских сайтов: МИД РФ призывает к международной реакции против Украины
1
Макс Барских для нового клипа провел международный кастинг с участием 100 самых красивых девушек
Голосов: 51329
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua