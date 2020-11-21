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суббота, 21 ноября 2020 13:48

Рассказать о любви к Украине: призывают принять участие в масштабном флешмобе

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Рассказать о любви к Украине: призывают принять участие в масштабном флешмобе
В флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно. Фото: unsplash

Молодежь призвали принять участие в масштабном всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине.

Проведение флешмоба инициировал президент Владимир Зеленский, сообщают в ОП.

"Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь!" - сказал Зеленский.

В флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.

"С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украины", - добавил Владимир Зеленский.

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Правила участия:

- записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором нужно поделиться своими успехами, рассказать и показать, что значит именно для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь страны к лучшему;

- разместить видео на своей странице в социальной сети Facebook или Instagram или отправить по адресу: [email protected];

- в заметке тегнуть страницу @UkraineNOW;

- поставить хэштег #IamUkraineNow;

- поставить "лайк" сообщению о конкурсе и подписаться на страницу @UkraineNOW.

Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с президентом в день 30-й годовщины независимости Украины.

Проект Ukraine NOW презентовал проморолик об Украине и ее молодежь. Видео посвятили сверстникам независимости.

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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