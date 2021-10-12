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вторник, 12 октября 2021 22:56

Рассказали об особенностях Covid-вакцинации людей с аутоиммунными заболеваниями

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Рассказали об особенностях Covid-вакцинации людей с аутоиммунными заболеваниями
Covid-вакцинация необходима всем. Фото: Reuters

Вакцинация от Covid-19 людей с аутоиммунными заболеваниями обязательна.

"Люди с аутоиммунными заболеваниями находятся в группе риска Covid-19 - болезнь может быть для них смертельной. Поэтому вакцинация таких пациентов является обязательной", - отметили в Национальной службе здоровья Украины.

Имеются различные типы вакцин против Covid-19, которые разрешены Всемирной организацией здравоохранения. Все они не являются живыми, а потому безопасны для людей с нарушениями иммунной системы, включая с иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями.

Вакцинацию рекомендуется по возможности проводить в другой день, чем обычные инфузионные процедуры, такие как заместительная терапия иммуноглобулинами или инфузии иммунодепрессантов. Тем пациентам, которые еще не получают лечения, рекомендуют получить прививку за 2 недели до начала плановой иммуносупрессивной терапии.

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"Врач может посоветовать сделать прививку через 2 недели после инфузии - это позволяет не спутать побочные эффекты или аллергические реакции, если они возникнут в ответ на инфузионное лечение или вакцину от Covid-19", - отметили в Национальной службе здоровья.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям с ослабленным иммунитетом получить любую дополнительную дозу вакцин против Covid-19, утвержденных ВОЗ.

Людям в возрасте от 60 лет, которые были полностью привиты вакцинами Sinovac и Sinopharm, предлагают дополнительную третью дозу этих же препаратов.

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