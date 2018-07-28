Рассказали о намерении Путина испортить День независимости в Украине

Путин хочет испортить празднования Дня независимости в Украине. Фото: Кp

Президент России Владимир Путин намерен испортить проведения праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины.

Ради этого лидер Кремля пойдет на любой шаг. Об этом рассказал экс-заместитель главы генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает "Апостроф".

"Они готовятся к 24 августа. Путин же любит организовывать различные события, например, провести у себя Олимпийские игры, чемпионат мира, а также испортить праздник соседа", - говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неожиданно умер писатель, который резко критиковал Путина

Эксперт отмечает, что Путин формирует новые группировки, поднимая до необходимого уровня военный потенциал РФ.

"И если не он не достигнет своих целей политическим или дипломатическим способами, то пойдет на военный шаг. И одним из вариантов является удар в День независимости Украины, он хочет испортить врагу проведения праздничных мероприятий", - рассказал Романенко.

Президенту России Владимиру Путину очень нужно всех переиграть. Хочет любой ценой стать победителем, он готов даже к ядерному удару.