Рассказали о карантинных ограничениях на Пасху и майские праздники

Министр призвал украинцев соблюдать карантинные меры. Фото: pixabay.com

На Пасху и майские праздники в Украине не планируют вводить новые карантинные ограничения.

Адаптивный карантин показывает эффективность в борьбе с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы не говорили о новых ограничениях. Не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает, как бы его безапелляционно ни пытались критиковать. Все мы увидели, что он является полностью действенным", - сказал Степанов.

Он добавил, что возможно до праздников Киев выйдет из красной зоны карантина. При этом министр призвал украинцев соблюдать карантинные меры.

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Ранее в Минздраве заявляли, что Пасха может пройти онлайн, а на праздники в Украине будет действовать особый режим.