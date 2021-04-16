Дополнительные карантинные ограничения на Пасху и майские праздники не планируют

На Пасху и майские праздники в Украине не планируют вводить новые карантинные ограничения.
Адаптивный карантин показывает эффективность в борьбе с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы не говорили о новых ограничениях. Не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает, как бы его безапелляционно ни пытались критиковать. Все мы увидели, что он является полностью действенным", - сказал Степанов.
Он добавил, что возможно до праздников Киев выйдет из красной зоны карантина. При этом министр призвал украинцев соблюдать карантинные меры.
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Ранее в Минздраве заявляли, что Пасха может пройти онлайн, а на праздники в Украине будет действовать особый режим.
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