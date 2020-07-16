Рассказали, что будет с субсидиями в 2021 году

В Минфине пообещали не сокращать субсидии. Фото: Reuters

Украинское правительство не будет сокращать субсидии в 2021 году.

Предполагается, что на них в следующем году выделят столько же средств, сколько и в текущем. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Радио Свобода в четверг, 16 июля.

"Сокращение субсидий не планируется, несмотря на то, что тариф на отопление будет снижен и еще больше домохозяйств выйдут из категории незащищенных. Поэтому на данном этапе мы предполагаем такой же объем, как и на этот год", - отметил Марченко.

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В бюджет-2021 заложат достаточное количество средств на субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3551, которым предложили упростить процесс взыскания пенсий, субсидий и льгот, которые украинцы могли получить неправомерно. В случае выявления недостоверной информации, на основании которой были назначены, начисленные и / или осуществлены государственные выплаты, органы, осуществляющие их, присылают таким реципиентам требование о возврате неправомерно или чрезмерно полученной государственной выплаты. В случае несогласия с решением, человек может обжаловать его в установленном законом порядке. Споры в случае отказа людей добровольно вернуть неправомерно полученные государственные выплаты решаются в судебном порядке.