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воскресенье, 23 мая 2021 20:23

Рассказали, чем в строительстве государства украинцы отличаются от американцев

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Рассказали, чем в строительстве государства украинцы отличаются от американцев
Петр Бурковский назвал украинскую национальную идею. Фото: Тарас Подолян

Смысл существования украинский не в том, чтобы воевать с Россией, а построить государство, в котором люди будут жить достойно, считает политический аналитик "Демократических инициатив" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

"Это государство, где полицейские будут уважать налогоплательщиков, политики считать что лучше проиграть выборы, чем взять грязные деньги у спонсоров, и в которой "бандиты сидят в тюрьмах, а не в парламенте", по словам Вячеслава Чорновола. Это и государство, где научные знания будут цениться выше религиозных заповедей. Такое иметь шанс на существование в современном мире следующие 30-50 лет".

Говорит, нам для этого не хватает времени.

"Разницы между народами нет, кроме истории, которую они пережили. Мы отличаемся от американцев тем, что на их земле более 150 лет не было войны. У нас только в прошлом веке - каждое десятилетие. Это Первая мировая, украинские революции 1917-1921 годов , затем была коллективизация и Голодомор, расстрелы интеллигенции 1936-1938 гг., вторая мировая война, голод 1947 году война в Афганистане, где пострадало много молодых украинский, Чернобыль, и сейчас российско-украинская война. У нас не было поколение, которое не воевало или не теряло родных и не боролось за выживание".

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Сейчас история в наших руках, добавляет.

"Управляем своей судьбой, хоть не управляли ею с 1991 года до этой войны с Россией. Если выживем в войне, это покажет, что главные качества - способность консолидироваться, доверять друг другу - у нас есть. Это будет красноречивым свидетельством того, что мы европейская нация в смысле, что способны рационально ставить цели и достигать их".

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После встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена начнется обострение, считает педставник Донецкая в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.

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