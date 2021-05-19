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После встречи Путина и Байдена может начаться обострение на Донбассе - Гармаш

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После встречи Путина и Байдена может начаться обострение на Донбассе - Гармаш
Гармаш рассказал о закрытых переговорах. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш сказал, что в минском переговорном процессе произойдут изменения.

"Сегодняшнее заседание ТКГ началось с того, что главы миссий Украины, России и ОБСЕ, по инициативе Алексея Резникова почти полтора часа разговаривали в закрытом режиме. Поскольку режим закрыт, я не могу написать, о чем была речь, но думаю, что в переговорном процессе будут некоторые изменения. Затем пригласили "представителей ОРДЛО" от России и все стало как всегда - забавная демонстрация собственной важности "чиновников" двух донбасских "супердержав" на фоне одиноко скучающего, в их московской провинции, представителя РФ Бориса Грызлова, который всегда с ними согласен", - отметил он в Facebook.

Гармаш считает, что после встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена начнется обострение.

"Сегодня во время переговоров был обнадеживающий сигнал по вопросу открытия двух КПВВ в Луганской области. Но тоже не без конфуза. Так, представитель боевиков из Луганска Дейнего заявил, что КПВВ они не открывают, что Украина не дает круглосуточных гарантий безопасности на этих участках линии пересечения. Однако, Алексей Резников сообщил, что Украина уже неоднократно давала такие гарантии и последний соответствующий документ отправлен ОБСЕ еще 7 апреля. Таким образом, выяснилось, что гарантии безопасности на участках Золотого и Счастья - двусторонние и, теперь, ничего не мешает марионеткам России в ОРЛО открыть КПВВ со своей стороны, поскольку Украина сделала это еще в конце прошлого года", - заявил Гармаш.

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Следующее заседание ТКГ запланировали на 9 июня.

Война не так истощила общество, как обострила предыдущие проблемы, отметил политический аналитик "Демократических инициатив" имени Илька Кучерива Петр Бурковский в интервью журналу "Країна".

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