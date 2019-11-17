Раскрыли подробности загадочного взрыва в общежитии

Установили погибших от взрыва в хостеле / фото: Национальная полиция

Правоохранители обнаружили причины вчерашнего взрыва в общежитии столичного массива Троещина. О первых результатах экспертиз сообщили на сайте управления полиции.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве. По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины ", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Один человек мгновенно погиб от взрыва. Другой прожил еще до 30 минут.

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Это была умышленная организация взрыва. Его вызвала граната. Кто именно ее применил пока выясняют.

В деле есть свидетель - жительница этого общежития. Она вышла покурить и услышала из одной из комнат резкий звук. Заглянула туда и увидела двух травмированных мужчин.

"В взрыве граната буду на полу. Видно, бросили и хотели убежать, первый успел только вернуться, второй отскочил на три метра и прожил еще 25 минут", - отметили журналисты dtp.kiev.ua, которые вместе с полицией прибыли на место происшествия .

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