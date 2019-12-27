"Расклад сил в глобальной политике сейчас на руку бандитам вроде Путина" - Пекарь

Валерий Пекарь: Надо стать полноценным союзником для стран, с которыми есть общие интересы. Фото: Корреспондент

Одна европейская страна заняла кусок территорий второй. Это точно свидетельствует о кризисе старого мирового порядка. Он рассыпается. А нового нет.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит предприниматель Валерий Пекар.

"Путин и его сторонники стремятся доказать, что демократические ценности ничего не стоят. Мол, страны, которые их поддерживают, слабаки и должны проиграть. Кремль воюет против единства Запада и западных ценностей свободы, демократии, прав человека. Что будет в конечном итоге, никто не знает. После победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой усилилась правовая международная система, которая заключалась в уважении одной страны к суверенитету другой. Так же сейчас нам нужна Антипутинская коалиция, которая восстановит мировой порядок на новом уровне. Пока ее наличие неочевидно. Единственное радует, что только Запад склоняется к Путину, то делает какую-то глупость", - считает эксперт.

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Украина в новом порядке будет или никому не нужной буферной зоной, или горячей фигурой, говорит он.

"Можно не быть игроком за шахматной доской, однако стать такой фигурой, которую не возьмешь голыми руками, потому что рискуешь обжечься. Надо стать полноценным союзником для стран, с которыми есть общие интересы. В первую очередь, это государства Восточной Европы. На этом направлении наша дипломатия работает недостаточно", - добавляет Валерий Пекар.

Полное интервью с Валерием Пекарем читайте в журнале "Країна" от 19 декабря.