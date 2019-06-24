Раньше даже во Львове пахло Советским Союзом - шведский историк

Андреас Каппелер: раньше у самих россиян была надежда, что они могут что-то изменить. Фото: Сергей Старостенко

С момента провозглашения независимости Украина очень изменилась. Советского стало значительно меньше.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал швейцарский историк Андреас Каппелер.

"В 1990-х всюду в Украине ощущался специфический советский запах, даже во Львове. Сейчас в городах его нет. Хотя Киев - не Украина. Это нормальное европейский город. Но чуть дальше, в небольших городах, провинции советского осталось больше", - объясняет эксперт.

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По его мнению, сейчас в России невозможна масштабная революция с целью смены власти.

"Когда в России состоялись демонстрации 2011 года, 2012 года мы очень на это надеялись. У самих россиян была надежда, что они могут что-то изменить. Но власть, полиция, ФСБ почти уничтожили протестные настроения. Поэтому ничего подобного теперь ожидать не стоит", - добавляет Андрес Каппелер.

Полное интервью Андреаса Каппелера читайте в 24-м номере журнала "Країна" за 20 июня.